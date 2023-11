Pullaro va a ir a la jura de Milei y luego asumirá como Gobernador

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, asumirá su cargo el próximo domingo 10 de diciembre por la tarde. Antes, participará del traspaso de mando presidencial entre Alberto Fernández y Javier Milei en Buenos Aires.

"En principio, voy a jurar acá, en la Legislatura, el domingo 10 por la tarde", le dijo Pullaro a la prensa este jueves. "Tenemos las condiciones climáticas, pero, en principio, debería ser a la tardecita por el calor", agregó.

El gobernador electo no precisó la hora del acto, ya que dependerá del horario en el que se realice la jura de Javier Milei ese mismo día. "En principio la jura presidencial siempre se hace a las 10 de la mañana y eso me da tiempo de llegar aquí para hacer mi jura por la tarde. En principio debería ser así", dijo Pullaro.

Sobre la jura de sus ministros, precisó que "tenemos pensado hacerla inmediatamente después en la Casa Gris".

"Si el día está lindo, será en la explanada de la Casa Gris, en la plaza. Y, si no, hay un teatro pensado, pero siempre y cuando el presidente jure por la mañana y no a media tarde, que no nos permita llegar", cerró.

Con información de Aire de Santa Fe