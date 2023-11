Milei confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía

El presidente electo, Javier Milei, regresó este miércoles a la Argentina tras su viaje de dos días por Estados Unidos, donde mantuvo varias reuniones antes de su asunción del próximo 10 de diciembre. Tras aterrizar en Aeroparque, dio varias entrevistas radiales en las que, entre otras cosas, confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía, resaltó que su visita al país del norte fue muy positiva y que recibió “respuestas extremadamente favorables” a sus planteos.

“Ha sido un viaje muy positivo. La reunión de ayer ha sido extraordinaria, muy importante por el rol que tiene destacado Jack Sullivan, que es el asesor más influyente de Joe Biden. Presentamos las características de los desafíos que tenemos por delante y la naturaleza del programa económico que vamos a encarar. También hicimos un planteo de nuestro alineamiento internacional. En ambos aspectos recibimos una respuesta extremadamente favorable”, afirmó.

Milei también resaltó el cambio en cuanto a la relación internacional del país que planea una vez que asuma la presidencia, algo que, aseguró, dejó en claro en las reuniones que mantuvo durante su viaje.

“Volvimos a manifestar nuestra posición histórica de estar alineados con Estados Unidos, Israel y Occidente. Mostramos una posición clara y contundente en lo que tiene que ver en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas y nuestra posición en el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia. También nuestro posicionamiento respecto al BRICS”, sostuvo en declaraciones a radio Continental.

Minutos después, en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre, y mientras daba detalles de las reuniones que mantuvo él y su comitiva en Estados Unidos, nombró por primera vez al expresidente del Banco Central como su ministro de Economía.

“Estamos avanzando fuertemente. La reunión con el Tesoro y con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y por Luis Caputo. Tengo la devolución de lo que fue la reunión con el Tesoro, que fue excelente los resultados. Ellos comprenden a la perfección la problemática de la Argentina, están muy compenetrados con lo que tiene que ver las Leliq. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas. Hubo una excelente recepción y entienden a la perfección el desafío de lo que estamos enfrentando. Eso fue muy bueno”, afirmó Milei.

Enseguida, en declaraciones a radio La red, Milei ratificó la decisión de que Caputo esté al frente de la cartera económica. “Sí sí, el ministro de Economía es Luis Caputo”, afirmó. “Nosotros ya lo teníamos definido. Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que de los 15 puntos de deficit fiscal, 10 lo genera en el Banco Central, uno ve que el primer problema a solucionar son las Leliq. Resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise porque, si no, terminamos en una hiperinflación”, detalló.

Milei regresó desde Estados Unidos después de su viaje de dos días, pero tanto Caputo como Posse permanecen en Washington donde, según dijo el mandatario electo, mantendrán una reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional.

Antes de viajar, Milei ya había dado un fuerte respaldo al ex ministro de Finanzas durante el Gobierno de Mauricio Macri, aunque hasta hoy no lo había nombrado oficialmente como al frente de la cartera económica.

“Para evitar la hiperinflación es clave desarmar la bola de Leliqs (Letras de Liquidez, deuda del Banco Central con el sistema bancario, por la que paga una tasa efectiva de interés actualmente del 253% anual), permite además abrir el cepo”, fundamentó Milei, el mismo mensaje que Caputo les transmitió el viernes pasado a los máximos ejecutivos de los principales bancos de la Argentina.

Para esa tarea, dijo Milei, “necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta; no hay mayor experto financiero en la Argentina que Luis Caputo”.

Respecto de la política internacional que tendrá su Gobierno, Milei ratificó el cambio respecto al “oscurantismo de los últimos 20 años”.

“Nosotros hacemos una defensa férrea de las ideas de la libertad, de la democracia liberal, de no alinearnos ni con autócratas ni con quienes no respetan la libertad ni la democracia, tampoco con los comunistas. Eso es un punto de partida muy fuerte. Además, desde el nivel de oscurantismo que han tenido las relaciones argentinas en los últimos 20 años, a excepción de los cuatro años del presidente Mauricio macri, eso fue muy bien recibido por la Casa Blanca”, subrayó.

La situación de Patricia Bullrich y la relación con Macri

Durante su diálogo con radio La Red, el mandatario electo hizo referencia a la conformación de su Gabinete y al vínculo que mantiene con el expresidente Mauricio Macri.

El libertario dijo que tiene “una excelente relación” con Macri y resaltó que parte de los equipos de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza “están fusionados”. De todas formas, aclaró que el exmandatario “no define cosas”, aunque insistió en que hablan “mucho”.

“Estamos de acuerdo en un 80 o 90% de las cosas, con el resto no, pero lo hablamos. Algunos son colegas y otros son amigos. Hay afinidad, no por nada los programas tenían en común cerca del 90% de las cosas, por eso funcionó tan bien el apoyo y se manifestó en un resultado contundente”, afirmó.

En cuanto a nombres propios, Milei fue consultado sobre si Patricia Bullrich iba a asumir al frente del ministerio de Seguridad, tal como se aseguró días atrás. Si bien Milei valoró la figura de la excandidata presidencial, evitó confirmar si se sumaría al gabinete. “Eso se tiene que estar terminando de madurar en estos días. A mí me parece que ha tenido una actividad destacable en esa cartera. Si ella decidiera sumarse, sería una gran adquisición, sería un gran fichaje”, dijo.

Lo que sí confirmó Milei es que Gerardo Werthein será su embajador en Estados Unidos y que Daniel Scioli seguirá como representante argentino en Brasil. “La idea es que, por el momento, continúe en esa tarea”, dijo.

Precisamente esa posibilidad generó polémica dentro del actual oficialismo. Incluso el presidente Alberto Fernández criticó públicamente a Scioli ante esa posiblidad. “No entiendo muy bien cómo se puede representar al Gobierno de Alberto Fernández y al Gobierno de Milei del mismo modo. Y no me vengan con que eso es representar a la Argentina porque eso es falso, son dos Argentinas distintas”, dijo Fernández ayer durante una entrevista con la periodista María O’Donnell en Urbana Play.

Más definiciones de Javier Milei

- El pago de aguinaldo en el sector público: “¿Que no haya plata para el aguinaldo es culpa mía o del Gobierno actual? Tengo entendido que tenemos un sistema de Gobierno federal. Si a vos en tu casa no te alcanza la plata, ¿cómo lo arreglás? ¿bajando el gasto o te vas de caño (salir a robar)? Si tenés un déficit, y no bajás el gasto, lo vas a financiar de alguna manera. Si lo financiás con deuda, estás pasando la cuenta a las generaciones futuras, gente que ni siquiera votó o ni siquiera nació. Si lo hacés emitiendo dinero, generás una redistribución forzada vía la inflación. Tendrán que poner las cuentas en orden, se acabó la historia del déficit fiscal. Esta historia nos hizo más pobres. De las 22 crisis que tuvimos, 20 tuvieron un déficit fiscal. Si quieren seguimos con este jubileo irresponsable que va a terminar en la peor crisis de la historia argentina.

“Estamos peor que en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. ¿Queremos seguir con esta fiesta? Después no se quejen. Los que plantean este problema porque no quieren tocar la propia serán los responsables ante la sociedad de generar un desastre hipernflacionario que será el peor de la historia, con el agravante de que estamos partiendo de niveles de pobreza e indigencia peores que en el 2001. Quieren continuar con esta irresponsabilidad? Ese es el resultado. La respuesta es que hay que poner los números en orden. La respuesta es corten otros gastos y paguen los salarios. No hay más plata”.

Nuevo préstamo del FMI: “No se ha planteado en esos términos, pero en principio, con que nos den el roll over y mantener el acuerdo tal como estaba, eso va a estar bien. Por eso es tan importante el rol de Luis Caputo”.

Situación económica: “Va a haber una estanflación, porque cuando hagas el reordenamiento fiscal eso va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso digo que la única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano para darle asistencia a los caídos. La inflación tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses, eso ya fue decidido, ya fue hecho. La política monetaria actúa con rezagos.. La inflación está jugada, tiene que ver con lo que hiciste hace dos años. La inflación va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este Gobierno. Estamos creando todos los mecanismos para detener la emisión de dinero para que en un lapso de entre 18 a 24 meses terminar con la inflación. Esa es la evidencia empírica del caso argentino. La convertibilidad, que funcionaba bajo esa misma regla, tardó 20 meses”.

La relación con las organizaciones sociales:”Van a tener la contención. Tal vez el señor en cuestión (Ndr: por Eduardo Bellinoni, dirigente de la Unidad Piquetera) esté nervioso porque queremos limpiar lo que tiene que ver con los intermediarios. La ayuda la tendrían que recibir de manera directa las personas vulnerables y que nada quede en el medio. Lo único que vamos a hacer es transparentarlos y quitar del medio los intermediarios. No solo es una perversión que les quiten dinero sino que después los obliguen a participar de marchas para mantenerles el dinero”.

“Sobre los piquetes, lo que he dicho es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No me voy a dejar extorsionar, terminarán presos los líderes que intenten violentar la ley (en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Rivadavia).

Banco Central: “El Banco Central, independientemente de lo que quieras hacer hacia adelante, primero lo tenés que desinflar para que no tengas una hiper. Eso no es negociable, es independientemente de lo que que quieras hacer después con el Banco Central. Lo más apremiante es evitar la hiperinflación. Y eso implica un plan de estabilización fuerte. Vamos a cambiar las autoridades, son parte del problema, no de la solución”.

Fuente: Infobae