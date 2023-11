Jimena Barón mostró el planteo que le hizo su hijo Momo por celos hacia Matías Palleiro: “No sé qué más decirte”

Luego de un año lleno de trabajo duro y de momentos trascendentes, como la mudanza a una casa propia, Jimena Barón decidió hacer una escapada junto a su novio, Matías Palleiro, y su hijo Morrison Osvaldo no lo tomó muy bien.

Durante estos últimos días, la artista estuvo mostrando por medio de su cuenta de Instagram fotografías y videos en donde se la puede ver muy divertida y feliz junto al empresario, con quien tiene una relación de hace más de un año.

Ambos decidieron disfrutar de unas vacaciones en el sur y visitaron los glaciares y se hospedaron en una cabaña en El Chaltén, en donde vivieron días muy mágicos y súper románticos.

Sin embargo, en medio del disfrute, Jimena Barón no se olvidó de sus seguidores y decidió dar detalles de una conversación íntima que tuvo con Momo, en la cual el niño se mostró muy celoso por no haber viajado.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jimena reveló que uno de los usuarios le pidió que contara algo sobre su hijo, ya que ella siempre suele entretener con las curiosidades cotidianas que vive con el niño: “Necesito el reporte de Momo. Ya te olvidaste de ellos”, le escribieron.

Ante esto, La actriz comentó: “Momo me dijo recién (mientras mascaba chicle y jugaba un jueguito) que me extraña 6 del 1 al 10 porque no le interesaba venir a caminar tanto’’, comenzó contando Barón.

“Está celoso, ocurre siempre que me voy sin él (que es nunca), y cortó diciendo ‘bue no sé qué más decirte’, pero pidió que lo llevé a almorzar el jueves en el horario de almuerzo del colegio’’, explicó.

Por último, la autora de La Cobra resaltó: “Estoy vibrando la pre adolescencia de un pisciano luna cáncer”, remarcó con humor Barón sobre cómo creció su hijo que en la actualidad tiene 9 años.

Fuente: Pronto