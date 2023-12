«Siempre fuiste mi guía, mi maestro»: José Luis Espert reveló la conversación que tuvo con Milei en el Congreso

José Luis Espert fue uno de los protagonistas de la Asamblea Legislativa que proclamó a Javier Milei y a Victoria Villarruel como la fórmula presidencial a partir del 10 de diciembre. El legislador de Avanza Libertad felicitó a su par economista cuando se lo cruzó en el recinto. La sorpresa es que no fue un saludo más ya que hubo cruce de palabras.

Tras las elecciones, las aguas entre competidores se fueron calmando. Uno de los casos fue el de José Luis Espert con Javier Milei. A pesar de que ambos comparten la idea del liberalismo, algunas diferencias los llevaron a separarse. Tampoco fue un distanciamiento calmo. Existieron cruces y acusaciones que marcaron un alejamiento polémico.

Las elecciones potenciaron las divergencias. Sin embargo, con los resultados finales, la tregua parece haber arribado a los dos economistas. Esto se pudo observar el día miércoles cuando José Luis Espert se acercó a la banca de Javier Milei, quien era saludado por los legisladores como el próximo presidente de la Nación.

Mientras estrechaba la mano, apareció su ex compañero de partido y se fundió en un abrazo. Estuvieron algunos segundos y continuaron una charla que no se había dado con los demás parlamentarios. Las coincidencias y un pasado en común los llevó a mantener un diálogo que hasta el momento no se había visto. Además, se pudo observar a un Javier Milei acercándose al oído contándole una suerte de secreto.

El mismo José Luis Espert se encargó de exponer cuáles fueron las palabras del presidente electo: «Él me dijo: ’Siempre fuiste mi guía, mi maestro. Acordate que yo le acerté lo que te dije en 2019 cuando estuvimos juntos, que esto era un exponencial. Que las ideas de la libertad empezaron despacito e iban a explotar en algún momento'», confesó el economista en Radio Mitre.

Finalmente, José Luis Espert le reconoció a Javier Milei la visión que le había planteado al momento de alejarse de Avanza Libertad. Ya con su triunfo presidencial, el liberal de JxC admitió la capacidad del libertario: “El tenía el diagnóstico correcto, que esto había empezado despacito y en 2023 llegó a la Presidencia», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com