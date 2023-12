Chiche Gelblung fue internado de urgencia, y Javier Milei fue a verlo

En la tarde de este jueves 30 se conoció la noticia que Chiche Gelblung fue internado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei. El tema salió a la luz luego de que se conociera que Javier Milei lo fue a visitar. El presidente electo tuvo apenas dos salidas durante la jornada de hoy y una fue esta mencionada.



Hay incertidumbre sobre el periodista de 79 años, pero que haya recibido visitas es un indicio que marca que el cuadro no es grave. Sin ir más lejos, según pudo saber Infobae, el periodista fue al médico porque se sintió algo débil, no estaba bien, y por eso recurrió a un profesional.A raíz de esto, su médico de confianza prefirió la internación para hacerle un chequeo general. Análisis de sangre, entre otros, y un monitoreo para no dejar nada librado al azar. Al parecer, el cuadro surgió hace tres días y está vinculado a una insuficiencia renal.



Javier Milei fue a visitar a Chiche Gelblung al sanatorio

En cuanto a lo laboral, vale recordar que Gelblung se había desvinculado de Polémica en el Bar. Cuando el programa pasó al mediodía, se le hizo complejo, porque se le superponía con su otro trabajo en la radio, y renunció.

En el medio, el pasado sábado 11 debutó en El Nueve con 70.20.HOY, donde se está afirmando. Había comenzado algo dubitativo, cosechando apenas 0,9 puntos de rating. Vale aclarar que el programa anterior le había dejado 0,8. En su segunda presentación, subió a 1,5 de rating.

Fuente: La Nacion