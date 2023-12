Lucca Bardelli trató de infiel a Julieta Poggio y ella lo destrozó: “Si yo hablara”

Ni bien terminó la participación de Julieta Poggio en el reality Gran Hermano, su relación con Lucca Bardelli experimentó fuertes cambios. A pesar de sus esfuerzos, no hubo forma de salvar el amor que los unía. Aunque ninguno volvió a referirse al tema, el modelo sorprendió hace varias horas cuando decidió tocar el tema con sus seguidores, por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Según palabras de la misma Juli, su distanciamiento se atribuyó al increíble salto a la fama que restaba tiempo para su vida amorosa. Sin embargo, Lucca dio a entender una versión muy distinta cuando un seguidor le consultó: “¿En que quedó todo con Juli? ¿Terminaron bien? La verdad”. “La posta es que no quedó todo bien, al contrario”, respondió Lucca.

No conforme, el ex de Disney sembró dudas sobre la lealtad que su ex mostró durante su permanencia en la casa más famosa del mundo. “Me enteré cosas de parte de ella que hizo en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque sé que hice las cosas bien, por lo menos de mi parte”, cerró muy picante.



Julieta no se quedó callada y publicó en su Instagram una reacción letal. Sobre un video de escasos segundos volteando los ojos, la modelo escribió: “Dejen de mandarme cosas porque si yo hablara...”

