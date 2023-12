El Pollo Álvarez enfrentó la versión de que lo retuvieron en Miami por no pagar su estadía en un hotel

En las últimas horas, Mariana Brey y Yanina Latorre aseguraron que Joaquín “El Pollo” Álvarez fue retenido en Miami tras conducir el Martín Fierro Latino, este lunes. Supuestamente, la organización del evento no habría pagado su cuarto en el hotel Lenox, motivo por el cual no querían dejarlo ir.



En diálogo con TN Show, el conductor de Poco correctos (eltrece) dio su versión de los hechos. “c. Yo fui contratado por un productor. Fui a los Martín Fierro. Los Martín Fierro tuvieron muchísimos quilombos, pero no hubo inconvenientes (con respecto al hotel)”, desmintió por completo.

Según comentaron las periodistas, le habrían prometido a la dueña del hotel, Analía Castellanos, que es amiga de Pampita, apariciones en vivo durante la gala a cambio de varias habitaciones. “Ella no pudo tener las dos o tres notas que le habían prometido en la alfombra roja para promocionar su lugar. Tampoco pudo entregar un premio arriba del escenario, que era a La Jaula de la Moda”, indicó Brey.

“Yo conocí a la dueña del hotel, Analía. Es amorosa”, admitió “El Pollo”. Para dejar en claro que no existió ningún tipo de problema, el presentador concluyó: “Cuando terminaron los premios, me fui. No sé porque eso lo organizaba la producción. No sé si la producción pagó o no pagó, pero retener no, no me retuvieron. Me fui al aeropuerto sin ningún problema”.

