Rodrigo de Paul reveló el calvario que sufrió Tini Stoessel en el Mundial de Qatar: “No pude protegerla de…”

Se terminó el amor, se le bajó la cortina a esa historia sentimental. Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no caminan más de la mano por la vida, pero igualmente continúan relacionados, sobre todo en las últimas semanas con los rumores que se dispararon de una reconciliación.

Ahora, el futbolista iluminó otra vez a la cantante con el relato de una anécdota muy específica y singular, que refiere al Mundial de Qatar 2022. El mediocampista habló del sufrimiento que atravesó la artista durante el desarrollo de la competencia más importante.

En ese momento se filtró que Tini recibía muchas críticas de los hinchas argentinos, principalmente en el comienzo del torneo con la derrota ante Arabia y que incluso la tildaron de “mufa”, de ejecutar una influencia de mala suerte. Un delirio total y absoluto.



En el ciclo de entrevista Campeones, un año después, que se emite en Star+, Rodrigo se refirió al drama que padeció Stoessel en la Copa del Mundo. “Después de Arabia fue duro. Por algo que me había pasado a mí que fue no ganar el primer partido le estaban cayendo mucho a Tini. Ella se ponía mal y yo no tenía una manera de protegerla más que adentro de una cancha”, narró.



Incluso, de Paul confesó la advertencia que le extendió a la por entonces su pareja sobre el segundo cotejo oficial de la Fase de Grupos: “Yo sabía que si no le ganábamos a México, ella lo iba a pasar mal ese día. Les dije: ‘Si esto sigue empatado en los últimos 10 o 15 minutos, váyanse’”.

Y para concluir, el mediocampista reflexionó: “Es una locura. Porque uno se pregunta qué tiene que ver. Hay algunas cosas que lamentablemente como sociedad tenemos que mejorar. Que direccionamos para un lado que no tiene sentido, siempre buscando culpables. Ese partido fue muy especial también por eso”.

Fuente: Pronto