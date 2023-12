Clara García: "Vamos a apalancar y a defender el proyecto transformador de Pullaro"

Rosarina, contadora pública, madre de tres hijos, con experiencia en el Ejecutivo rosarino, concejal en esa ciudad y en su tercer mandato como diputada electa presidenta de la Cámara Baja provincial. Clara García valora la estrategia colectiva del Partido Socialista que fue sacudido cuando cuatro años perdió la gobernación de Santa Fe, pero luego con el fallecimiento prematuro de Miguel Lifschitz, su esposo. La fuerza se sumó al frente de frentes (Unidos para Cambiar Santa Fe), su lista se impuso en la interna en la categoría Diputados y luego en la general para la Cámara logrando 28 asientos que otorga la Constitución. Esta semana fue elegida presidenta de la Cámara de Diputados, por primera vez una mujer logra sentarse como titular en esa poltrona. José Corral será el vice primero y Sonia Martorano la segunda.



- ¿Todo empezó cuando, sorpresivamente, usted que era pre candidata a gobernadora pasó a serlo de Diputados y Mónica Fein a la Casa Gris?

- Todas las decisiones fueron fruto de una estrategia colectiva. El Partido Socialista es un partido que no toma las decisiones individuales ni impensadas. Diría que todo empieza un poco más atrás, en el 2021, cuando decidimos mi candidatura al Senado de la Nación y la de Mónica Fein a la Cámara de Diputados. Estaba claro que yo no iba a ganar porque se elegían dos por mayoría y uno por minoría; y estaba claro que la fuerzas principales eran Juntos por el Cambio y el justicialismo. Era una apuesta de futuro y por eso empieza de ahí, porque las decisión colectiva fue reforzar la identidad, tener presencia territorial y armar capital político hacia adelante. Después de la elección, Mónica tuvo su importante rol en la Cámara de Diputados a nivel nacional y yo seguí adelante con una cercanía al territorio a nuestros intendentes, presidentes comunales.

Con la formación del llamado frente de frentes conocíamos la fortaleza que tenía el Partido Socialista y si bien muchos compañeros podían pensar que mi rol podía ser el de candidata a gobernadora sabíamos que el caudal de votos no nos iba a permitir ganar la interna y sí había una fuerte chance en la categoría Diputados. Aportar desde lo colectivo hacia ese lugar y fue realmente muy bueno. Siempre tuve la claridad de que iba a ganar la interna, tuve siempre la claridad de que iba a ganar las elecciones generales. Desde la Cámara de Diputados vamos a poder apalancar el gobierno de Maximiliano Pullaro. Vamos a ser los escuderos. Vamos a defender, desde aquí, el proyecto transformador de Maxi, de Gisela Scaglia. Pusimos lo mejor de nosotros para que tras la interna todos nuestros votos, los votos de Mónica fueron absolutamente todos a la lista de Maxi. Fue muy buena esa experiencia de terminar una interna sin heridos. Por supuesto que planteamos diferencias y que cada cual mostró lo mejor de su lista, pero al día siguiente estábamos juntos. Terminó el escrutinio definitivo y nos sacamos la fotos todos juntos en un acto en el club Marinas.



- Después de mucho diálogo para conformarlo, el frente termina exhibiendo un gobernador radical, una vice del Pro y una socialista al frente de la Cámara de Diputados.

- Estamos dando un ejemplo a nivel nacional de partidos que, no compartiendo ni toda la plataforma, ni todos los postulados, ni trayectorias similares, pudimos poner sobre la mesa que era lo mejor para Santa Fe y dejar de lado aquello que nos diferenciaba. Tuvimos una buena lectura de ver un movimiento a nivel nacional que iba por un lado, muy crítico hacia la política, y la gente nos requería la seriedad de poder dialogar, aunque pensáramos distintos. Por otro lado la confirmación de que el actual gobernador (Omar Perotti) iba a encabezar la lista de diputados. Había que tener una apuesta fuerte para tener aquí en la Legislatura un espacio de mayorías propias para apalancar, apuntalar los proyectos de Maxi.

- Usted dijo que buscarán consensos y no aplicar mayorías automáticas

- Sí, porque me parece que ese siempre tiene que ser el principio democrático. Las minorías enriquecen, aportan, muestran puntos de vista diferentes. Cuántas veces hemos logrado incorporando un artículo, dándole una vuelta a algo hacer sentir partícipe a todo el arco político. Quizás no se pueda en todos pero el espíritu con el cual llegamos es sumar otras voluntades y abrirnos a otras opiniones.

- En Legislatura se vienen temas difíciles como adhesión a ley de narcomenudeo, suba de impuestos, cambios en justicia, seguridad, sistema carcelario. No será fácil juntar voluntades, primero en Unidos y luego en en resto.

- Unidos está unido y esto es muy bueno y queremos sumar otros sectores a la hora de votar. Está en nosotros encontrar acuerdos.

-¿Conversando con el Senado?

- Esta es la gran novedad porque hasta ahora nosotros levantábamos la mano dándoles la aprobación a proyectos que no siempre pudieron convertirse en leyes. Hoy tenemos una gran oportunidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad de tener los consensos. No tiene mucho sentido que haya una media sanción que viaje de allá para acá, y otra media sanción que viaje de acá para allá y no se encuentren. El Senado, con mayoría oficialista, va a ser un un actor clave del diálogo. Además, el gobernador ha dicho que habrá reuniones quincenales del gabinete con autoridades legislativas.

- El otro dato es que es la primera mujer electa para presidir la Cámara de Diputados. Hubo momentos en que mujeres presidieron partes de sesiones por ser vices pero usted es la primera elegida para la función

- No es un dato menor, es un gran orgullo. Lo digo y me pone la piel de gallina. Es un gran orgullo. Es fruto de la lucha de muchos años, de muchas mujeres que lograron el cupo primero, la paridad después, y hoy la posibilidad de trabajar de igual a igual, varones y mujeres. Está más avanzado en los ejecutivos esa paridad y más que nada en muchos roles de cuidado. Se ven responsabilidades muy fuertes ministeriales en Educación, en Salud, en Cultura. Quizás no en las áreas duras, aunque también está avanzando. Pero las conducciones legislativas parlamentaria, todavía tenían un sesgo más masculino. En este caso, además Silvana Di Stéfano va a ser la presidenta del bloque de UCR; Celia Arena del PJ.

- Va a presidir una Cámara con mucho peso político

- Lo marqué al asumir: dos gobernadores, una vice; ministros, legisladores nacionales, intendentes de ciudades importantes y gente que viene de su actividad social, económica.

- Qué tipo de liderazgo va a aplicar?

- Lo construiremos juntos. Soy una persona respetuosa por naturaleza; la verdad es que me siento respetada por mis pares y creo que la experiencia de estos ocho años también me da una templanza que hay que tenerla para estar en ese estrado, para encontrar los puntos que bajen la tensión y que bajen las crispaciones que, a veces, se dan naturalmente cuando hay diferencias; será mi rol encontrar esos acuerdos.

- En la Preparatoria hubo dos puntos salientes, se emocionaron con Antonio Bonfatti cuando le tomó juramento...

- Sí, con Antonio es así, los emocionados mucho. Fue una emoción muy fuerte porque ambos llevamos 35 años de recorrido en el Partido Socialista y a ambos también nos quedan claras las ausencias. Nosotros juramos por el legado de Hermes (Binner) y Miguel (Lifschitz) y ahí estábamos nosotros dos, no me gusta usar la palabra sobreviviendo, pero nos tocaba un rol muy trascendente con esas dos ausencias muy presentes y eso fue muy emotivo.

- Lo otro el recuerdo que no dejó pasar sobre el discurso de asunción de Perotti gobernador con las críticas a la gestión de Lifschitz.

- Yo quise hacer una reivindicación a Miguel porque estaba sentada en el estrado donde había habido un ataque absolutamente falaz respecto a una connivencia con el delito, un ataque inesperado. Como dije que Miguel jamás quiso ahondar, porque, también lo expresé, la vida suele poner las cosas en su lugar y el hecho de que la vida de Miguel se interrumpiera, se interrumpiera por el Covid, también lo dije porque Miguel esperó su vacuna, su turno. No lo quise decir porque ahí sí que me iba a quebrar, llegó ese turno cuando él estaba internado. Llegó a mi celular porque habíamos hecho el trámite del turno desde mi celular, así que estando en terapia, llegó el turno y cada nueva dosis me volví a llegar. Miguel espero el turno, fue un hombre ético, honesto, leal, transparente, serio, y la acusación quedó sin disculpa y sin la posibilidad de saldarse. Consideré que estar en ese estrado implicaba la reivindicación hacia eso de la cual, como dije después con el periodismo, doy vuelta a la página.

- Esta transición entre Perotti - Pullaro parece ser muy diferente a la de Lifschitz - Perotti. ¿Se aprendió?

- El nuevo gobierno, el gobierno de Maxi Pullaro viene con una enorme convicción de gobernar y de actuar desde el comienzo, con mucha cantidad de trabajo. Creo que no fue así en el gobierno anterior que no tenía conformados los equipos, que no tenía convicción de su plan, quizá tampoco tenían esta dedicación tan exclusiva. Eso hizo que se perdiera mucho tiempo en la transición y que como en toda relación de dos partes uno puede tender a que fluya de manera positiva o tender a una ruptura. Creo que hubo una idea de tender a la ruptura sumada a que muchos de los ministros no se conocieron hasta exactamente el último día. Qué transición podés hacer si no tenías la contraparte. Maxi organizado, con tiempo, con equipo sólidos, y con conocimiento de la gestión sabía que pedir, preguntar y hacia dónde ir para que la transición fuera muy útil. Siento que los equipos ejecutivos han hecho una transición muy provechosa y que el lunes van a estar trabajando todos los ministerios con su plan de trabajo.

Escuela

Más allá de la circunstancial mayoría que tiene en la Cámara de Diputados el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Clara García siempre recuerda la escuela socialista de ser minoría en los cuerpos legislativos. "Cuando asumimos en la Municipalidad de Rosario, en el año 89 con (Héctor) Caballero como intendente, teníamos cuatro concejales sobre 32".

Señala que en las elecciones siguientes fuimos creciendo hasta tener mayorías, no siempre. "Eso nos formó en una manera de hacer política que no es bajar la palanca, sino encontrar los puntos de diálogo. Yo vengo de esa escuela y quiero seguir proponiendo más".

