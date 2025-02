Un estudio reveló cuál es el mejor horario para tomar café y aprovechar todos sus beneficios para la salud

Un estudio reciente destaca que la relación entre el café y la salud podría ser más compleja de lo que se pensaba, e involucrar ritmos circadianos, hormonas y otros elementos clave del bienestar humano. De esta forma, el momento del día en que se toma esta infusión es clave a la hora de potenciar sus beneficios.

El consumo de café en las primeras horas del día no solo es una costumbre para millones de personas en todo el mundo, sino que también podría ser una decisión favorable para la salud. Según un análisis basado en los hábitos alimentarios de 40.725 adultos entre 1999 y 2018, quienes bebían café por la mañana tenían un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 31% menos de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares durante un período de seguimiento de diez años.

El impacto positivo del café matutino no se limita a un grupo específico de consumidores. Los beneficios se observaron tanto en bebedores moderados (dos o tres tazas al día) como en aquellos que consumen más de tres tazas diarias. No obstante, quienes limitaban su consumo a una taza experimentaban una disminución menos marcada en los riesgos de mortalidad. Esto marca la importancia no solo de consumir café, sino también de hacerlo en cantidades adecuadas y en el momento correcto del día.

En palabras del profesor Lu Qi, investigador principal del estudio publicado en el European Heart Journal y experto en nutrición y epidemiología de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, “lo importante no es solo si bebes café o cuánto consumes, sino también el momento del día en que lo haces”. Esta perspectiva introduce un nuevo enfoque en las pautas dietéticas, sugiriendo que el horario de consumo es tan relevante como la cantidad ingerida.

Cómo impacta el momento del consumo de café

El momento del día en que se consume café influye significativamente en los beneficios para la salud. Mientras que beber café por la mañana se asocia con un menor riesgo de mortalidad, esta ventaja parece desaparecer en quienes lo consumen durante todo el día. Los investigadores sugieren que esta diferencia podría estar relacionada con las alteraciones de los ritmos circadianos y las hormonas, como la melatonina, que regula el sueño.

Beber café más tarde puede interferir con el ciclo natural de descanso del cuerpo, provocando alteraciones en el sueño y contribuyendo a problemas como la inflamación y el aumento de la presión arterial. En palabras del profesor Thomas F. Lüscher, cardiólogo consultor en hospitales de Londres, “beber café en la tarde o noche podría interferir con los ritmos naturales del cuerpo y afectar la calidad del sueño, lo que explicaría la diferencia en los riesgos”.

Sobre el estudio

El estudio se basó en datos recopilados durante casi dos décadas. Los hábitos alimentarios de 40.725 adultos fueron analizados en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos entre 1999 y 2018. Además, se validaron los resultados mediante un subgrupo de 1.463 participantes que completaron diarios detallados de alimentos y bebidas durante una semana.

Durante un seguimiento de aproximadamente diez años, se registraron más de 4.200 muertes por todas las causas, 1.268 de ellas por enfermedades cardiovasculares. Los datos revelaron dos patrones principales de consumo de café: matutino, en un 36% de los casos, y durante todo el día, en un 16%. Solo los bebedores matutinos muestran una disminución significativa en el riesgo de mortalidad, incluso después de ajustar factores como el tipo de café (con cafeína o descafeinado) y la cantidad consumida.

Aunque los mecanismos precisos detrás de estos hallazgos no se comprenden del todo, los investigadores plantean varias hipótesis. Por un lado, el café contiene compuestos antiinflamatorios que podrían contrarrestar sustancias proinflamatorias que alcanzan su punto máximo en la mañana. Este efecto se observa tanto en café con cafeína como descafeinado.

Por otro lado, la cafeína parece desempeñar un papel clave al influir en los ritmos circadianos y en la supresión de la melatonina. Esta interacción puede explicar por qué el café consumido más tarde puede alterar el sueño y contribuir a efectos adversos en la salud cardiovascular. Sin embargo, se enfatiza que el café contiene cientos de compuestos bioactivos, cuyas interacciones complejas con la fisiología humana aún requieren más investigación.

Limitaciones del estudio y recomendaciones futuras

Aunque los hallazgos son prometedores, el estudio no está exento de limitaciones. Como estudio observacional, no se puede establecer una relación causal directa entre el momento del consumo de café y la mortalidad. Además, las diferencias en el estilo de vida y la genética entre los participantes podrían haber influido en los resultados.

El profesor Lu Qi subraya la necesidad de ensayos clínicos controlados para validar estas observaciones en diferentes poblaciones y probar si modificar el horario de consumo de café puede impactar la salud. Por su parte, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) recomienda no superar las cuatro tazas de café diarias y limitar la ingesta de cafeína en mujeres embarazadas a 200 mg por día.

En palabras de Lüscher: “Con la evidencia sustancial de que existe, beber café, en particular por la mañana, es probablemente saludable. Así que, ¡beba café, pero hágalo por la mañana!”.

Con información de www.infobae.com