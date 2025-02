Los Palmeras: Marcos Camino reveló que se reconcilió con Cacho Deicas y que la banda seguirá unida

El acordeonista de Los Palmeras, Marcos Camino, rompió el silencio tras varias semanas en las que el eje de la noticia en torno a la banda fue su pelea con Rubén "Cacho" Deicas, el cantante del grupo de cumbia santafesina que sufrió un ACV a principios de enero. Aseguró que se reencontró con quien es su compañero de ruta desde hace varias décadas y que jamás dudó de la continuidad del grupo.

Sobre el primer encuentro con Cacho Deicas, Camino contó: "Nos dimos un abrazo alrgo, sin decir nada. Sólo el sentimiento".



Camino dijo que Cacho Deicas le expresó, durante la charla que mantuvieron, que no ve la hora de volver a los escenarios. Pero el acordeonista lo aconsejó que se tome el tiempo necesario para ello.

"Está ansioso por volver pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar", detalló.



Los Palmeras, una dupla inseparable

El acordeonista forma dupla con el cantante desde hace 50 años y a pesar de que tuvieron momentos de quiebre, como la vez que el propio Deicas se fue de Los Palmeras durante un breve lapso, fueron resolviendo sus diferencias y siguieron adelante.

Respecto a las últimas polémicas que envolvieron a la banda tras el ACV del cantante, Camino no sólo afirmó "pedí perdón por si en algo me equivoqué", sino que agregó: "La gente opina sin saber. Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro".

"Nosotros tenemos ensayado cómo acomodarnos si falta alguien. Ya me pasó a mí cuando tuve un accidente y estuve dos meses internado. Hoy me toca a mí sostener al grupo hasta que Cacho pueda volver", dijo a El Litoral.



Qué pasó con Los Palmeras

Cacho Deicas sufrió un ACV en los primeros días de enero. Mientras el cantante se recuperaba, la banda anunció que no haría un parate en las presentaciones que tenían previstas este verano, la temporada más alta del año. A los pocos días, continuaron la actividad con un cantante suplente, Pablo López.

Lejos de descansar y enfocarse en su recuperación, Cacho quedó en el medio de un escándalo mediático. Camino, que es dueño de la marca Los Palmeras, comenzó un enfrentamiento con la familia del cantante al asegurar públicamente que no lo dejaban hablar con su amigo. "Desgraciadamente, su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Sólo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, dijo en una entrevista televisiva.

Unos días más tarde, el hijo de Deicas utilizó la cuenta de Instagram de su padre para desmentir a Camino y dar su propia versión de los hechos. Luciano manifestó con enojo: “Marcos le reclamó a mi papá, le dijo que después de cancelar dos fechas que habían agregado no podía ir a cantar gratis (con Uriel Lozano), y gratis lo puso con mayúscula”.

Este martes, el escándalo en Los Palmeras escaló luego de un llamativo detalle en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), la autoridad de aplicación de las leyes de protección de los derechos de propiedad industrial en Argentina.

En este marco, se conoció que el cantante de la banda inició el registro de una marca llamada "Los Palmeras de Rubén Cacho Deicas". Según la web del organismo oficial, el trámite fue iniciado en el mes de septiembre.

La palabra de Camino es la primera que se escucha tras conocerse este intento de registrar la marca mencionada. Las especulaciones de una separación definitiva no tardaron en materializarse luego de que el propio Deicas, además, dejara de seguir a la cuenta oficial de la banda en Instagram y que se sacara de su perfil que era miembro de Los Palmeras. Desde hace unos días, se presenta sólo como "cantante de cumbia santafesina".

