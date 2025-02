Elton John anunció la salida de un disco junto a Brandi Carlile: “Fue una de las mejores experiencias”

Elton John se retiró de los escenarios en 2023, pero no se alejó de la música. En el último tiempo, el artista estuvo trabajando en un nuevo material junto a Brandi Carlile. Esta semana, el músico envió cartas personalizadas a algunos fanáticos con la confirmación de la salida del álbum.

Who Believes in Angels?, será el nombre del disco, al igual que el simple. Esta colaboración llega luego de la presentación de “Never Too Late”, compuesta especialmente para el documental del mismo nombre y que está nominada al premio Oscar como Mejor canción original. Esta producción del artista británico llegará luego de The Lockdown Sessions (2021) con colaboraciones importantes como Dua Lipa. Su último disco de material original fue Wonderful Crazy Night en 2016.

Según se conoció, los fans podrán disfrutar de 10 canciones a partir del 4 de abril. Elton trabajó junto a Brandi, Andrew Watt, quien produjo el disco, y Bernie Taupin. El trabajo arrancó en octubre de 2023 en Los Ángeles y se completó en tres semanas. Los fans pueden disfrutar de un material con un backstage del proceso de creación.

“Este disco fue uno de los más difíciles que hice, pero también fue una de las mejores experiencias musicales de mi vida”, describió Sir Elton John. “Me dio un lugar donde sé que puedo seguir adelante. ‘¿Quién cree en los ángeles?’, se siente como entrar en otra era y estoy abriendo la puerta para llegar al futuro”.

La unión musical entre los protagonistas nació cuando la cantante lo invitó a aportar su talento al piano en uno de sus proyectos. Según contó el músico en sus cartas, la conexión fue inmediata y profunda, tanto a nivel emocional como musical.

Fuente: TN