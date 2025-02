Maná hace historia: se convierte en el primer grupo en español nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll

Maná fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll y se convirtió en el primer grupo de habla hispana en alcanzar este destacado reconocimiento.

Dicha distinción los ubica junto a un grupo selecto de artistas de renombre mundial, siendo un reconocimiento a su legado en la música.

No solo destaca la trayectoria de Maná, también representa un hito sin precedentes ya que este lugar tan exclusivo cuenta con una presencia casi nula de artistas latinos, teniendo solo en su lista los nombres de Santana y Richie Valens.



Esto abre las puertas a una mayor representación hispana en un espacio dominado tradicionalmente por artistas de habla inglesa.

Maná le dedicó la nominación a los inmigrantes latinos

“Somos 4 cuates que crecimos en México escuchando rock & roll – Los Beatles, Los Stones, Queen, Led Zeppelin, Los Eagles, Santana, etc etc. Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo”, empezó expresando Fernando Olvera.



Luego, el cantante de la banda mexicana señaló conmovido: “Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latino América. Ser nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll es algo casi imposible de imaginar. Estamos muy agradecidos con este honor”.

Y agregó en representación de la banda: “Queremos compartir este reconocimiento con todos los Latinos del mundo, y especialmente con todos los inmigrantes que están sufriendo en este momento. No pierdan la fe y la esperanza. Nuestra gente siempre encuentra una salida. Maná los quiere. Siempre estaremos a su lado”.

El primer paso de un camino de reconocimiento para Maná

El Salón de la Fama del Rock & Roll, ubicado en Cleveland, Ohio, es una de las instituciones más exclusivas y prestigiosas en la historia de la música. Este momento es solo el primer paso.

Maná todavía debe seguir un proceso para ser integrado formalmente al Salón de la Fama, pero solo el hecho de ser nominados ya representa un gran logro y un fuerte reconocimiento a su carrera.

Tras la nominación, inicia un proceso de votación en el que participan artistas, expertos de la industria y el público.

Este proceso definirá qué artistas finalmente serán inducidos a la legendaria sala donde han sido consagrados nombres como The Beatles, Rolling Stones, Nirvana, Elvis Presley y Queen.

Con este reconocimiento, Maná deja claro que el camino hacia la fama no tiene límites y que los latinos seguirán dejando su huella en el mundo de la música, tal como lo hicieron otras leyendas del rock.

El reconocimiento de los expertos

“Maná es una de mis bandas favoritas. Son una potencia mundial en giras. ¡Agotan boletos a donde vayan! Desde Los Ángeles hasta Ciudad de México, Buenos Aires hasta Bogotá, Madrid e incluso Londres. Lo que más me gusta de ellos es que cada gira tiene una causa social. Siempre están apoyando a su gente. Han trabajado incansablemente durante toda su carrera, grabando grandes discos, presentándose en vivo por todo el mundo y defendiendo lo más valioso para ellos. No puedo pensar en un artista más merecedor de esta prestigiosa nominación", expuso Bob Roux / Presidente – Live Nation US Concerts.

“Amo esta banda. Tocar con Maná durante su residencia en el Forum fue tanto emocionante como divertido. Como cantan en español, es posible que nunca los hayas escuchado, pero es un gran grupo de músicos que deberías conocer y que sin duda merecen estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Es una gran banda”, reconoció Joe Walsh, guitarrista de The Eagles y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll.

“La residencia de Maná en el Forum es verdaderamente algo histórico- 16 shows agotados y muchos más por venir. Cuando los ves en vivo y los ves interactuando con sus fans, es muy fácil ver lo especial que son como banda. Es hora de que el Salón de la Fama del Rock and Roll induzca a una banda de habla hispana, y Maná debe de ser la primera”, reflexionó Irving Azoff, legendario manager y empresario.

Fuente: Clarin