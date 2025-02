Cecilia Milone no quiso dar una nota, cruzó el semáforo en rojo y casi la atropella un auto: “No me jodan”

Cecilia Milone protagonizó un incómodo momento cuando intentó esquivar a la prensa en la puerta de su domicilio. La actriz, visiblemente molesta por la presencia de un cronista de Puro Show, pidió que no la grabaran y, en su intento por alejarse rápidamente, casi fue atropellada junto a su perro.

Cecilia Milone reaccionó con enojo al ver la periodista en la puerta de su casa

El encargado de contar lo sucedido fue Alejandro Castelo, periodista del ciclo de eltrece, quien relató el tenso episodio que vivió con Milone. Según explicó al aire, la actriz estaba regresando a su casa cuando vio al equipo de Puro Show y reaccionó de inmediato.

“Por favor, en la puerta de mi casa no, viejo, por favor. Yo no me meto en tu casa, me robaron acá”, expresó Milone, visiblemente alterada, mientras intentaba retirarse del lugar con su mascota. La actriz vivió un momento de tensión con un cronista en la puerta de su casa y, en su intento por evitar las cámaras, estuvo a punto de sufrir un accidente.

El cronista aclaró que su intención no era incomodarla, sino darle la oportunidad de aclarar los rumores que la involucran en las últimas semanas. Sin embargo, entendió su molestia y aseguró que la actriz tenía derecho a reaccionar de esa manera.

Los motivos detrás de la reacción de Cecilia Milone

En los últimos días, se filtró información sobre la vida sentimental de Cecilia Milone, asegurando que su verdadero amor fue Chico Novarro y no Nito Artaza, con quien mantuvo una relación durante más de 20 años. Esto generó un gran revuelo en los medios y llevó a que los periodistas buscaran su testimonio.

Castelo también explicó que, antes del incidente con su equipo, la actriz ya tuvo otro altercado con un medio que la esperó en la puerta de su casa. Este antecedente aumentó su incomodidad y la llevó a reaccionar con mayor enojo al ver nuevamente cámaras en el lugar.

Fuente: Clarin