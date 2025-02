La cámara Fintech se diferenció del caso $Libra y defendió el “potencial transformador” de la industria cripto

La Cámara Argentina Fintech, que agrupa a empresas del ecosistema de actividades financieras por medios digitales e incluye en su estructura directiva a ejecutivos de empresas como Mercado Libre y Ualá, billeteras digitales como Bitson y diversos desarrolladores de tecnología del ecosistema cripto, emitió un comunicado a raíz del escándalo y estafa con el token o memecoin $Libra, consumado luego de que el presidente Javier Milei lo promocionara en un posteo en redes sociales, que eliminó cinco horas después, cuando la estafa ya había sido consumada.

“El valor de cripto para el desarrollo y la modernización de la Argentina” se titula el comunicado, que enfatiza el “potencial transformador” y reafirma el compromiso del sector “con el desarrollo de una industria cripto sólida, confiable y orientada al crecimiento del país”.

“En el contexto de lo sucedido en las últimas horas con $LIBRA y las denuncias de un caso de rug pull, es clave diferenciar casos como éste del valor real que aporta la tecnología cripto al desarrollo productivo y financiero de la Argentina”, dice el comunicado, que subraya que la Argentina es uno de los líderes globales en adopción de criptoactivos y blockchain, con más de 2,5 millones de usuarios activos mensuales de billeteras cripto y un volumen de transacciones que en 2024 superó los USD 91.100 millones.

Oportunidad única

“Esta posición de vanguardia representa una oportunidad única para que el país se consolide como referente regional y global en la economía digital”, dice la Cámara. Pero para aprovecha plenamente ese potencial, prosigue, “es fundamental operar dentro de un marco de transparencia y seguridad. Por eso, destacamos la importancia de utilizar plataformas registradas y supervisadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), y reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades públicas para construir políticas que impulsen la innovación y protejan a los usuarios.

Según la Cámara, el “potencial transformador” del ecosistema se traduce en cuatro aplicaciones concretas, a saber:

𝟭.𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗮𝗵𝗼𝗿𝗿𝗼 𝘆 𝗺𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗮: Vía stablecoins y activos virtuales que permiten a millones de personas y pymes argentinas “conservar el valor de sus ingresos y acceder a instrumentos de inversión antes inaccesibles”. Se trata de herramientas, subraya, “que integran a sectores históricamente excluidos del sistema financiero tradicional”.

𝟮.𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮: La tokenización de activos físicos y financieros (inmuebles, commodities, cosechas) genera liquidez, reduce costos operativos y abre nuevas vías de financiamiento. Por caso, dice el comunicado, “el agro argentino podría tokenizar su producción y obtener financiamiento por hasta USD 50.000 millones anuales”.

𝟯. 𝗜𝗺𝗽𝘂𝗹𝘀𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗮𝗹 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱: Según la Cámara Fintech, el ecosistema cripto argentino “es referente en América Latina y atrae capital y talento global”, por lo cual potenciarla “implica generar más empleo especializado y oportunidades de desarrollo profesional”.

𝟰. 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮: Al respecto, el comunicado explica que los “contratos inteligentes” eliminan intermediarios en sectores como el agro, la logística y el comercio exterior, “reduciendo costos, acelerando operaciones y dotando de mayor transparencia a los procesos”.

“Argentina está ante una oportunidad histórica para liderar el camino hacia una economía digital moderna, eficiente e inclusiva”, concluye el mensaje de la Cámara Argentina Fintech, que reafirma su”compromiso de trabajar junto al sector público y privado en una agenda para que cripto sea una herramienta de progreso y crecimiento sostenido para el país”.

Chequear, chequear

Más temprano, Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, una billetera digital de alcance regional, había remarcado algunos aspectos del caso $Libra.

“El primero es rol de un presidente promocionando proyectos de criptomonedas que no tienen algunos chequeos de sanidad blockchain que nosotros, que estamos en el ecosistema, siempre analizamos. Por ejemplo, una cripto en la que la gran mayoría de los tokens están en manos de una sola billetera, que en el transcurso de 3 horas mueve más de USD 1.000 millones y, de repente, desaparece. Cuando uno hace un análisis, ve que una sola billetera tuvo una ganancia de más de 85 millones de dólares. Esto es interesante analizarlo”.

En segundo lugar, dijo Colombo, Bitso y otras empresas del sector abogan “siempre por la industria regulada; de hecho, estamos trabajando no solamente nosotros, sino muchas de las empresas del ecosistema desde hace muchos años con la Comisión Nacional de Valores (CNV), con el Banco Central, con la UIF, con la AFIP (ahora ARCA) para poder adaptarnos a los mecanismos regulatorios que tenemos en Argentina y ser empresas que brinden protección a los usuarios”.

De este modo, explicó, “si de repente pasa algo con sus criptomonedas hay alguien que responde, hay una empresa por detrás. Por eso, nos duele que estos episodios lo único que hacen es que otra vez se hable de cripto como una estafa, que otra vez se hable de lo negativo que tiene cripto, cuando cripto es muy útil, ofrece muchas ventajas no sólo para los argentinos, sino para personas de cualquier país del mundo, algo que venimos observando desde hace muchos años”.

Colombo se lamentó que las empresas reguladas del ecosistema no se hayan todavía podido reunir con el presidente Milei. “Estamos expectantes, porque vimos que se reunió con otros referentes que no conocemos, que no sabemos de dónde salieron; nos encantaría que reciba a los representantes que estuvimos trabajando tanto tiempo en pos de esta industria regulada”, enfatizó Colombo, quien aconsejó a los usuarios “hacer un mínimo de investigación de los activos en donde van a colocar su dinero cuando realizan una inversión (…) no es lo mismo comprar una stablecoin o dólar digital que bitcoin o que una memecoin. Me parece que es fundamental”.

La Cámara Fintech Argentina es presidida por Mario López, de Poincenot Technology Studios y tiene como “Vicepresidenta primera” a Paula Arregui, de Mercado Libre. La Comisión directiva incluye ejecutivos de empresas como Ualá, Bitson, Lemon, Naranja X, Ripio, Personal Pay y muchas más”.

Con información de www.infobae.com