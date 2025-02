Abrumado por el rechazo a la nueva "cárcel", Viotti le "suplicó" a Pullaro que se haga presente el Ministro Cococcioni

Una alta fuente cercana al intendente Viotti nos manifestó que la semana pasada Viotti logró que Maximiliano Pullaro le atendiera el teléfono, cosa que no hacia desde hace casi un mes. No nos olvidemos que Pullaro literalmente los "castigó" a Viotti poniendo en la lista de candidatos a convencionales a un innoto Mauricio Basso, colaborador de tercera línea de Pullaro y sin ningún tipo de experiencia en temas legales ni legislativos. El hecho de ponerlo a Basso es un mensaje importante para el intendente, ya que era el propio Viotti quien aspiraba a ocupar ese lugar, en su defecto alguien de su entorno, pero nada de ello sucedió y Pullaro lo colocó a Basso como claro mensaje de disgusto con Viotti, con su gestión y también por que Pullaro no se olvida que Viotti en campaña alimentaba los falsos rumores que agitaba la candidata Carolina Losada sobre el vínculo de Pullaro con los cárteles de la droga, una infamia que Pullaro se hace el que olvidó pero esta muy lejos de ello.

Nuestra fuente, que es de extrema cercanía con Viotti nos dijo que Viotti llegó a ir en su propio vehículo a Santa Fe para hablar con Pullaro y tras hacer una espera de más de tres horas no logró que el Gobernador lo atendiera.

El objetivo de Viotti de hablar con Pullaro se logró a medias a mediados de la semana pasada, y no fue Pullaro quien lo llamó, lo hizo un colaborador del Gobernador y fue una comunicación de no más de tres minutos: "Maxi dice que el Sábado va Pablo Cococcioni, organicen algo en la jefatura", ese fue el escueto mensaje.

Las críticas por la instalación de la cárcel cada día son mayores y por lo que pudimos saber, un Estudio de Abogados de nuestra ciudad se encuentra abocado a la presentación de un Recurso de Amparo junto a una Medida Cautelar para que se suspenda todo lo concerniente a la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal y la donación del predio por parte de la Municipalidad, hasta tanto no se haga un serio y pormenorizado estudio ambiental y consulta con los vecinos del sector. Por lo que sabemos ese Recurso de Amparo y Medida Cautelar se estaría prersentando en no más de 10 días.

En referencia a la presencia del Ministro ayer, el funcionario dijo: “Vinimos a poner en común sobre la mesa, junto con las autoridades locales, con los referentes del Departamento, lo que son los resultados del programa de mejoramiento del patrullaje urbano en la ciudad de Rafaela. Es decir, se está trabajando en Rafaela, se está aplicando la misma lógica que se comenzó en Rosario y en Santa Fe. ¿Qué es esto? Semanalmente, y luego con alguna periodicidad mayor, las autoridades de mayor jerarquía, hay un seguimiento de la operatividad policial en función de los datos que construyen desde el análisis criminal”. “Es decir, se analizan cuántas identificaciones en calle hicieron por sistema Cóndor, cuántas detenciones por averiguación de antecedentes , cuántos secuestros de armas de fuego, cuántas detenciones en flagrancia, cuántos patrulleros hay en la calle, hora por hora, las 24 horas del día". “En función de esa información se toman decisiones para mejorar o corregir en procura de que el patrullaje urbano sea más eficiente en función de los datos que tenemos y nos sirva para que cada vez haya menos delitos”, dijo el Ministro

Por su parte Viotti dijo:“Yo como intendente junto con mi equipo vamos a poner sobre la mesa toda esta información que tenemos también más allá de la que relevamos con nuestra GUR, con nuestros Ojos en Alerta, con nuestro Centro de Monitoreo, porque no solo generamos reclamos o generamos gestiones, sino que también ponemos a disposición un montón de recursos en nombre de los vecinos de Rafaela, por lo cual la búsqueda de las soluciones no solo es un reclamo, sino es ponernos a disposición para trabajarlo de manera conjunta”, cerró el intendente

En lo que respecta concretamente a la Alcaidía, el Ministro dijo: "Hoy, la ciudad de Rafaela tiene una alcaldía que no reúne las condiciones necesarias de seguridad. Si no hay más fugas es gracias al tesón del personal policial, pero la estructura no es la adecuada, este nuevo lugar va a estar completamente cercado por infraestructura de seguridad, con rejas, esclusas y un perímetro adecuado, lo que evitará fugas y mejorará las condiciones de los detenidos, estamos llevando adelante un programa de obra pública carcelaria que generará 6.500 plazas en toda la provincia". Al respecto, Viotti dijo: "Durante más de 20 años, se vino diciendo que la alcaldía debía salir del centro de la ciudad. Nosotros tomamos la decisión de hacerlo. No podemos seguir esperando décadas más el nuevo sitio será un espacio completamente cercado y con medidas de seguridad para que quienes estén allí, queden allí", concluyó Viotti.