¿Peligra la oferta de dólares?: Expertos anticipan qué factores presionarán al mercado cambiario

Especialistas coincidieron en que el principal desafío en el actual contexto económico es asegurar la disponibilidad de dólares para sostener el equilibrio cambiario. La dinámica del comercio exterior, la evolución del crédito en moneda extranjera y las recientes medidas regulatorias son algunos de los factores que definirán la capacidad de respuesta del mercado ante una creciente demanda de divisas. En un año marcado por desafíos fiscales y cambiarios, la estabilidad del tipo de cambio y la oferta de dólares se presentan como pilares fundamentales para evitar presiones adicionales.

Desde el lado del crédito, los analistas resaltaron el crecimiento sostenido de los préstamos en dólares, impulsado por la necesidad de financiamiento de empresas exportadoras. No obstante, advierten que la capacidad prestable de los bancos enfrenta limitaciones estructurales, lo que podría reducir el impacto positivo de este mecanismo en el mediano plazo. Para ampliar la oferta de divisas, recientemente se flexibilizó el acceso a créditos en moneda dura para sectores no exportadores, siempre que el fondeo provenga de fuentes externas y no de depósitos locales.

En cuanto a la liquidación de divisas, fuentes de mercado observaron un comportamiento errático del sector agropecuario, con cifras que, en términos diarios, aún no muestran un repunte significativo. Esta situación, sumada a una demanda creciente de dólares por turismo y actividad económica, genera una mayor dependencia de la Cuenta Financiera para compensar el déficit en la Cuenta Corriente. La reciente normativa busca incentivar la entrada de capitales privados, en un contexto donde el financiamiento externo se vuelve cada vez más relevante.

Los expertos admitieron en que mantener controladas las expectativas de devaluación será clave para sostener la estabilidad del esquema cambiario. La presencia activa del Banco Central en los mercados financieros apunta a reducir la volatilidad y evitar disrupciones que puedan generar incertidumbre. De cara a los próximos meses, el financiamiento de la economía dependerá tanto de la continuidad del crédito en dólares como del éxito en la atracción de inversiones y posibles acuerdos con organismos internacionales.

El desafío de ampliar la oferta de dólares

La consultora económica Ecolatina analizó el complejo panorama del mercado cambiario argentino, en un contexto donde la oferta de dólares se mantiene frágil y la demanda de divisas crece. Según sus especialistas, la situación actual genera una mayor dependencia de la Cuenta Financiera para sostener una Cuenta Corriente deficitaria, lo que podría traer consecuencias significativas en los próximos meses.

Así, señalaron que la liquidación del sector agropecuario durante febrero tuvo un comportamiento errático. Aunque se esperaba un repunte debido a la reducción de las retenciones, la oferta diaria promedio de dólares se ubicó en u$s 74 millones, levemente por encima del promedio de la segunda mitad de enero (u$s 63 millones). Sin embargo, el día 18 de febrero se registró un pico de u$s 330 millones, el más alto desde septiembre de 2022, cuando se implementó la primera edición del "dólar soja".

A pesar de este pico puntual, la liquidación diaria promedio en febrero fue de u$s 93 millones, un nivel apenas superior al del año pasado y por debajo de las campañas 2021 y 2022. En este sentido, los analistas de la consultora explicaron que esta situación complica la oferta de divisas en un momento de creciente demanda.

Por otro lado, los créditos en dólares también mostraron una desaceleración. Durante febrero, los préstamos en moneda dura crecieron en u$s 547 millones, con un otorgamiento diario de u$s 46 millones, el ritmo más bajo desde noviembre de 2024. En este contexto, la desaceleración estuvo impulsada por una menor demanda de préstamos documentados por parte de empresas, que pasaron de un otorgamiento diario de u$s 61 millones en diciembre a u$s 47 millones en febrero.

Avanza la sintonía fina: créditos en dólares

El principal desafío de un año electoral como el 2025 es asegurar que no falten dólares. Desde MegaQm señalaron que lograr la sintonía fina para que eso suceda no es nada sencillo y posiblemente sea lo que se observa en estos primeros meses. El plan económico suma nuevas medidas con el objetivo de seguir bajando la nominalidad y, sobre todo, asegurar un flujo de oferta de dólares en ambos mercados (MULC y financiero) para tolerar el aumento en la demanda que se suele producir en los años electorales. Sin embargo, lograr ese objetivo no es fácil, especialmente en una economía que se ha apreciado en términos reales.

Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que los años electorales en Argentina se caracterizan por tres factores: expansión fiscal, apreciación del tipo de cambio real y dolarización de carteras. Romper con esa dinámica es complejo pero necesario en el marco del programa económico actual, cuyo principal objetivo es reducir la inflación.

En el frente fiscal, continúan observándose datos positivos, como el superávit primario de enero de $2,4 billones, lo que confirma la decisión de hacer del equilibrio fiscal el ancla del modelo económico. La serie a precios constantes de recursos y gastos reafirma la tendencia de mantener el equilibrio, algo que el mercado sigue monitoreando de cerca. Desde MegaQm sostienen que no hay margen de error en este aspecto.

Si el frente fiscal se mantiene sólido, los efectos electorales se reducen a las otras dos variables altamente vinculadas: la apreciación del tipo de cambio real y la demanda por cobertura cambiaria. La dolarización de carteras se produce cuando el mercado percibe que la apreciación cambiaria no es sostenible y espera una corrección después de las elecciones.

Un contexto desafiante para la Cuenta Corriente

Los especialistas de Ecolatina advirtieron que la combinación de una demanda creciente de divisas, impulsada por el aumento de la actividad económica y el turismo emisivo, con una liquidación de exportaciones que no despega, genera un escenario en el que la dependencia de la Cuenta Financiera se vuelve fundamental. Sin embargo, alertaron que la oferta financiera también podría comenzar a mostrar signos de agotamiento.

En este sentido, señalaron que la contribución de emisiones privadas podría perder impulso y que el espacio para el otorgamiento de créditos en dólares es cada vez menor. Actualmente, el stock de préstamos en u$s asciende a u$s 13.297 millones, lo que representa un 43,6% de los depósitos en dólares. Si se toma como referencia el promedio máximo registrado durante el gobierno de Cambiemos (2016-2019), los préstamos podrían crecer hasta en u$s 6.000 millones. No obstante, esta cifra está condicionada por el nivel actual de depósitos, que muestran un constante drenaje desde la finalización del blanqueo de capitales.

Otro factor que podría jugar en contra de la Cuenta Corriente en 2025 es la creciente demanda de dólares para turismo. Los analistas de Ecolatina destacaron que el stock de préstamos en dólares por consumo con tarjeta alcanzó un récord histórico de u$s 863 millones a finales de enero, el más alto desde 2003. En febrero, sin embargo, este monto cayó en unos u$s 200 millones debido a la cancelación de saldos por consumos en el exterior. A pesar de esta caída, desde la consultora alertaron que la alta demanda de divisas para turismo podría seguir presionando la balanza cambiaria en los próximos meses.

Para mitigar estos desequilibrios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó una decisión clave en las últimas horas del jueves: flexibilizó el otorgamiento de créditos en dólares. A través de la comunicación "A" 8202, se eliminó una normativa vigente desde 2016, permitiendo que los bancos locales otorguen préstamos en dólares a cualquier sector, sin importar si sus ingresos son en moneda dura. Sin embargo, aclararon que estos créditos solo podrán financiarse con líneas de crédito del exterior o con Obligaciones Negociables (ONs), por lo que los depósitos en dólares seguirán siendo el principal respaldo para los préstamos a exportadores.

Nueva medida para impulsar la oferta de dólares

Para MegaQm, el principal desafío del equipo económico no es convencer al mercado de la continuidad del crawling peg hasta octubre, sino definir los pasos a seguir tras la contienda electoral. En ese sentido, una decisión clave fue permitir que los bancos otorguen préstamos en dólares a empresas sin ingresos dolarizados, siempre que el fondeo provenga de fuentes externas y no de los depósitos.

Los analistas de MegaQm destacaron que esta medida busca potenciar el crecimiento del crédito bancario en moneda extranjera, lo que contribuiría a mejorar la oferta de dólares y a generar incentivos para que los bancos amplíen su capacidad prestable. Además, señalaron que la oferta de divisas en el MULC ha sido un factor clave para las compras del BCRA en los últimos meses.

Desde fines de julio, el stock de créditos en dólares en el sistema financiero se duplicó, pasando de u$s 6.500 millones a u$s 13.500 millones. Sin embargo, el ritmo actual de crecimiento del crédito, combinado con la falta de aumento en el saldo de depósitos, podría generar limitaciones en la capacidad prestable de los bancos en moneda extranjera.

Los expertos de MegaQm explicaron que la capacidad prestable de los bancos en dólares está determinada por sus encajes y posición de liquidez. Actualmente, los bancos cuentan con encajes excedentes por u$s 5.500 millones y una posición de efectivo elevada en comparación con promedios históricos. Según sus estimaciones, la capacidad prestable podría situarse entre u$s 7.500 y 8.000 millones.

No obstante, en los últimos seis meses el crédito ha crecido a un ritmo de u$s 1.000 millones por mes, lo que implica que la liquidez disponible podría agotarse en cinco o seis meses. Antes de alcanzar el límite, surgirían restricciones específicas para ciertas entidades bancarias, que podrían no contar con la RPC o los canales adecuados para operar en este segmento.

Para MegaQm, la posibilidad de canalizar casi u$s 4.600 millones hacia empresas que anteriormente no podían acceder a estos créditos representa una oportunidad clave para dinamizar el mercado de capitales y sostener la oferta de dólares en el sistema financiero.

Perspectivas y desafíos futuros

Para Ecolatina, esta medida busca incentivar el ingreso de capitales y mejorar la liquidez en dólares, en un contexto en el que los fondos provenientes del blanqueo comienzan a agotarse. Si los bancos ven con buenos ojos esta oportunidad, podrían generarse mayores influjos de divisas que sirvan de puente hasta la llegada de la cosecha gruesa. Sin embargo, la consultora advirtió sobre los riesgos de un descalce de monedas, lo que podría generar problemas financieros en el futuro.

Hacia adelante, los expertos remarcaron que será clave mantener las expectativas de devaluación bajo control y evitar cualquier incertidumbre en torno al esquema cambiario. En este sentido, la mayor presencia del BCRA en los mercados financieros apunta a contener la brecha cambiaria y evitar disrupciones que podrían afectar la estrategia monetaria y cambiaría del Gobierno.

Además, para financiar el déficit de la Cuenta Corriente en el marco del cepo cambiario, se requerirá de una compensación de ingresos que podría provenir del despegue del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) o de un nuevo acuerdo con el FMI, que permitiría el ingreso de fondos frescos.

En definitiva, el desafío de ampliar la oferta de dólares sigue siendo una tarea compleja, y las próximas decisiones económicas serán determinantes para la estabilidad del mercado cambiario en 2025.

