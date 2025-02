El gobierno provincial evalúa cómo liquidar el aumento ofrecido en las paritarias

Mientras se aguarda el dato preciso sobre el grado de acatamiento que logre el paro docente en las escuelas públicas este lunes, el gobierno de la provincia de Santa Fe evalúa y discute internamente cómo liquidar el aumento ofrecido. El Poder Ejecutivo analiza distintas alternativas, atento a que los gremios estatales sí aceptaron la propuesta pero en el ámbito docente, sólo la convalidaron - y con particularidades- los del sector privado.

Según pudo saber El Litoral, entre algunas de las opciones que baraja la Casa Gris se plantea aguardar que todos los gremios acepten, pagarle sólo a quienes hayan asistido a trabajar o cancelarlo a todos por igual y por decreto.

En el primer caso (esperar que todos acepten), la complejidad reside en que para que esencialmente Amsafé revea su postura, debiera existir una nueva convocatoria del gobierno en el ámbito paritario, cosa que hasta el momento no estaba prevista. La segunda posibilidad (liquidar sólo a los que no adhirieron) conlleva una dificultad operativa puesto que obliga a verificar quién efectivamente concurrió a las aulas. La tercera (pagar a todos por decreto) es la salida que ya ha escogido el gobierno actual en ocasiones anteriores y con escenarios similares. Y podría volver a ser, sobre todo, si se confirma que la medida de fuerza docente no termina siendo de fuerte impacto. Aun así, las citadas son algunas de las variables que conforman el menú de posibles caminos a seguir.

De acuerdo con lo expresado por los funcionarios provinciales tras las respectivas reuniones la semana pasada, se pagarían por planilla complementaria y a mediados de marzo, los aumentos correspondientes a enero y febrero.

La oferta

Como se sabe, la provincia ofertó tanto a los gremios que representan a agentes de la administración central como a docentes, un incremento para el primer trimestre del año del 5%. Se desdobla en un 3,1% para enero (replica el índice de inflación medido por el Ipec en dicho período) y de un 1,9% en febrero. En marzo se cobra el 5% resultante de los incrementos de los dos meses previos.

Ante la oferta, UPCN y ATE aceptaron la oferta; en el caso de ATE, en disconformidad. Pero en el ámbito docente, la situación derivó en algunos aspectos llamativos. En el ámbito público, Amsafe rechazó la oferta por considerarla "insuficiente y escasa", y planteó un paro de 24 horas para este lunes, además de una serie de medidas de protestas en los 19 departamentos. Pero en el caso del Sadop (tanto Santa Fe como Rosario), si bien se aceptó la oferta, el gremio decidió adherir a la medida de fuerza nacional para este lunes dispuesta por la CTERA.

Al igual que en los últimos catorce años, las clases en Santa Fe se iniciaron con conflicto. Pero a partir de la decisión del gobierno de instrumentar el premio a la Asistencia Perfecta y de descontar el día no trabajado, los paros - el de hoy no ha sido la excepción- se han visto notablemente debilitados.

Sin acto

Desde el gobierno, se eligió el bajo perfil para el inicio del ciclo lectivo. Se postergó la reunión de gabinete y se dispuso que los funcionarios asistiesen a colegios en diferentes localidades de la provincia. Lo propio hizo el gobernador; concurrió a una escuela de Colonia Angeloni (departamento San Justo), aunque se evitó que trascendiese - antes de la actividad- el lugar elegido. Idéntica situación se dio con el ministro de Educación, que escogió visitar un establecimiento en la ciudad de Coronda.

