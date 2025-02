La indignación de Pampita cuando Guido Kaczka contó cuántos días de vacaciones son necesarios para un descanso perfecto

Carolina Pampita Ardohain reaccionó indignada cuando Guido Kaczka dio a conocer la respuesta a una de las preguntas de Los 8 escalones (El Trece). Todo comenzó cuando la modelo fue convocada para ayudar a Leandro, uno de los participantes del ciclo, y el conductor le formuló una pregunta relacionada con las vacaciones.

“Bueno Leandro, y Carolina Pampita Ardohain. Según un informe publicado por el periódico The New York Times, en base a datos de 2023, ¿cuántos días de corrido de vacaciones son necesarios para un descanso ideal?”, planteó el conductor. “El informe también afirma que esto se debería dar al menos dos veces al año. Dice que aunque no lo parezca, quizás, quién sabe, en ese tiempo se alcanza la felicidad y satisfacción necesaria. ¿Cuántos días de corrido son necesarios para un descanso ideal, 8, 15 ó 20?”, agregó Guido.

“Veinte”, respondió el concursante, luego de consultar con Pampita. “Ocho, ocho nada más”, le dijo Guido. “Pero ¿quién hizo ese informe, el enemigo? ¿La gente misma votó eso?”, reaccionó la modelo, molesta. “Claro”, asintió Guido. “Masoquistas todos”, acotó ella. “Bueno, esto, The New York Times, ocho”, siguió el conductor. “Otra cultura. Acá, Argentina, no lo entenderías”, bromeó la modelo.

“¿Veinte? Dos veces al año son cuarenta días”, le dijo el conductor. “Pero era el ideal supuestamente, no es lo que esté pasando, era como soñar”, bromeó la jurado. “También, el estudio afirma que en el día 11 de vacaciones corridas, el estado de felicidad y satisfacción comienza a disminuir”, siguió Guido.

“Basta, Guido, no des ideas porque la gente se aviva, no des ideas, dejá así como estamos”, le pidió Pampita, entre risas. “Se empieza a sentir nostalgia y añoranza por nuestra rutina”, agregó Guido. “Vos sos ése”, lo chicaneó la modelo. “A mí me sucede así, perfecto, en el 11 es un vacío que no soporto”, cerró el conductor.

Semanas atrás, Pampita y Barbie Simons realizaron un viaje a Disney junto con los hijos de la modelo, una experiencia que se convirtió en tema de conversación en el programa Los 8 Escalones. Lo que comenzó como una aventura de diversión y entretenimiento, terminó revelando diferencias en la manera en que las íntimas vivieron la experiencia en los parques.

Durante su estadía en Florida, enfrentaron condiciones climáticas adversas, incluyendo una “ola de nieve”, según mencionó Pampita. A pesar del frío, Barbie no dudó en subirse a una de las atracciones más extremas del parque, algo que la modelo decidió evitar por precaución. Mientras la modelo optó por esperar afuera, su amiga decidió hacer el recorrido con los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, lo que generó posteriormente un cruce de opiniones entre ambas.

Todo comenzó con una pregunta del programa, en la que hablaban de las diferentes fuerzas de la física, que motivó a que Guido Kaczka les preguntara por su experiencia en una de las atracciones de los parques. La respuesta de Pampita fue tajante: “Dicen que te podés desmayar, te puede dar un infarto, no sé qué… ¡Ya te da pánico subirte!”.

En ese momento, Barbie intervino para aclarar que sí se había subido: “Si acabamos de volver y le hicimos…”, dijo, generando la sorpresa de su amiga que, sin titubear, retrucó: “Pero a ese no te subiste” y Simons insistió: “Vos no, pero lo hice con tus hijos. Me subí dos veces”.

Fue entonces cuando Carolina lanzó su reclamo por el tiempo que tuvo que esperar a que salgan de la atracción: “¡Cuatro horas afuera estuve!”. La conductora relató que, mientras Barbie disfrutaba del juego, ella soportaba el frío en la entrada, esperando a que regresara. La periodista, lejos de disculparse, justificó su decisión destacando que los chicos estaban encantados con la experiencia: “Es más, los hijos de Caro debutaron conmigo”.

La historia no quedó allí: “¿Sabés lo que me hizo?”, introdujo Pampita. “Me dice: ‘Me voy a subir a este juego’. Yo me quedo afuera feliz. Ola de nieve en Florida. Tres camperas ahí afuera, parada…”. Lejos de hacer un verdadero problema de la situación, decidió cambiar el tono y reveló con ironía la cantidad de tiempo que pasó esperando: “Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y digo: ‘No sé, la raptaron dentro del juego…’. ¡Se subió, se bajó, hizo la cola de vuelta, se subió de vuelta! No, soy la mejor amiga que puede tener porque cuatro horas afuera me tuvo”, concluyó.

La periodista defendió su decisión de subirse al juego extremo con los hijos de la modelo y destacó que los niños disfrutaron plenamente de la atracción: “Pero tus hijos lo regozaron. Estaban chochos de la vida. Con vos nunca lo hubieran hecho”. “¿Dos veces la cola? ¡Pero ni loca!”, comentó entre risas la mamá de Anita García Moritán y Simons cerró la discusión: “Vas como a 200 y pico, no sé cuánto… ¡Una cosa de locos!”.

