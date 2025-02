Dólar planchado: qué mira el mercado y qué puede romper la calma en la plaza cambiaria

Tras el ruido por el affaire del caso $LIBRA, el mercado mantiene una estabilidad cambiaria, a pesar de los desafíos en el frente externo y fiscal. Analistas señalaron que esta calma se sostiene por la combinación de un ancla fiscal firme, el superávit primario y la contención del gasto público en términos reales. A esto se suma una recuperación parcial de la actividad económica, que impulsa las importaciones y el consumo sin generar un impacto significativo en la inflación. Expertos comentaron que, aunque el saldo comercial fue menor al de meses anteriores, el contexto sigue siendo favorable para la estabilidad del tipo de cambio.

No obstante, los expertos alertaron que la principal preocupación sigue siendo el nivel de reservas del Banco Central, que ha disminuido debido a pagos de deuda y salidas de depósitos en dólares. En este sentido, la estrategia de esterilización de pesos y la recompra de deuda han permitido mantener el equilibrio monetario sin generar presiones cambiarias. Al mismo tiempo, la moderada apreciación del tipo de cambio real ha contenido la demanda de dólares en el corto plazo, lo que contribuye a la calma en el mercado financiero.

Para los especialistas, otro factor clave es la expectativa sobre el acuerdo con el FMI, que podría reforzar el balance del Banco Central sin aumentar el nivel de deuda neta del país. Este programa sería crucial para garantizar liquidez y consolidar la estabilidad financiera. Mientras tanto, las tasas de interés reales positivas han incentivado la demanda de pesos, retrasando cualquier posible presión sobre el tipo de cambio.

En este contexto, en la City se observa con atención la evolución del frente fiscal y el impacto de futuras decisiones monetarias. Analistas señalaron que, aunque los desafíos persisten, la combinación de disciplina fiscal, estabilidad cambiaria y perspectivas de financiamiento externo han sido suficientes para evitar episodios de volatilidad significativa.

La inflación de enero: un registro positivo

Desde la consultora económica 1816 destacaron que la inflación de enero se ubicó en el 2,2%, el nivel más bajo desde julio de 2020. Este dato fue recibido como una señal alentadora dentro del mercado, reflejando un proceso de desaceleración de los precios que ha cobrado fuerza en los últimos meses.

Según los analistas de 1816, una de las claves de este comportamiento inflacionario ha sido la brecha entre la evolución de los bienes y los servicios. Desde febrero de 2024, los bienes han mostrado un incremento menor en comparación con los servicios, tendencia que se mantendrá en el corto plazo debido al esquema de ajuste del tipo de cambio del 1% mensual.

Este fenómeno está vinculado a la apreciación del tipo de cambio real, que tiende a encarecer los precios de los servicios (no transables) frente a los bienes (transables). Como explicaron desde la consultora, este comportamiento también puede traducirse en una mejora de los salarios reales y un repunte del consumo, con efectos colaterales en la opinión pública sobre el Gobierno.

En el plano fiscal, los expertos de 1816 subrayaron que el Ministerio de Economía confirmó la continuidad del superávit primario y financiero en enero. A pesar del fin del impuesto PAIS y la caída en la recaudación de retenciones, los ingresos tributarios se mantuvieron constantes en términos reales en comparación con el año anterior.

Según los analistas, este comportamiento era previsible, ya que los datos de recaudación ya reflejaban una compensación a través del impuesto a las Ganancias y las contribuciones a la Seguridad Social.

Sector externo: saldo comercial en positivo, pero con advertencias

En cuanto a la balanza comercial, desde GMA Capital señalaron que el superávit comercial en enero fue de apenas u$s 142 millones, el menor en la gestión de Milei. A pesar de ello, las exportaciones crecieron un 9,1% interanual, alcanzando los u$s 5.890 millones. El aumento se debió principalmente a la mejora en el precio de las Manufacturas de Origen Industrial (+15,6%), el dinamismo en Combustibles y Energía (+29,8%) y el crecimiento del 10,8% en las Manufacturas de Origen Agropecuario.

El incremento en las importaciones fue el principal factor que afectó el saldo positivo del comercio exterior. Estas ascendieron a u$s 5.748 millones, con un crecimiento del 24,9% interanual, retornando a niveles similares a los de 2023 y 2017. Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que esta suba se debe a la recuperación de la actividad y la eliminación del impuesto PAIS, lo que impulsó especialmente la demanda de Bienes de Capital (+52,8%) y Bienes de Consumo (+47,5%).

El Banco Central dará a conocer el Balance Cambiario el próximo viernes, lo que permitirá conocer con mayor precisión la liquidación de exportaciones y si se registrará un segundo mes consecutivo de déficit cambiario en bienes y servicios.

Cada vez menos dólares en el BCRA

La caída del superávit comercial tiene un impacto directo en las reservas del Banco Central. Desde el comienzo del año, las reservas brutas cayeron en u$s 2.960 millones, ubicándose en u$s 28.750 millones al 17 de febrero, un nivel similar al registrado en octubre pasado. No obstante, las compras de dólares en el MLC sumaron más de u$s 2.600 millones en el mismo período.

Según los analistas de GMA Capital, el principal factor detrás de la disminución de las reservas es el calendario de vencimientos de deuda. En enero, el pago de capital e intereses de Bonares y Globales a privados implicó una salida de casi u$s 3.700 millones, contrarrestada parcialmente por pagos de intereses por u$s 1.340 millones.

Los flujos negativos con organismos internacionales, como el FMI y el BID, también impactaron en las reservas, restando u$s 838 millones. Para lo que resta del año, los vencimientos con estos organismos suman u$s 5.903 millones.

Además, desde la sociedad de bolsa destacaron que la salida de depósitos en dólares ha jugado un papel clave en la caída de encajes bancarios. Desde la finalización de la fase 1 del blanqueo, los depósitos se redujeron en u$s 1.000 millones. A pesar de que el Banco Central logró concertar un REPO por u$s 1.000 millones con bancos internacionales, el balance de reservas sigue en rojo en lo que va del 2025.

Dilemas monetarios y acuerdo con el FMI

El financiamiento del Tesoro también fue un punto clave en el análisis de la consultora 1816. El jueves pasado, el Tesoro utilizó sus propios depósitos en bancos comerciales para fondear su cuenta en el Banco Central, asegurando que las reservas del BCRA no descendieran por debajo de los $5 billones. Esta estrategia se implementó tras una licitación en la que el Tesoro no logró refinanciar la totalidad de sus vencimientos.

Sus analistas destacaron que, según datos oficiales, el Tesoro cuenta con stocks adicionales de pesos para replicar esta maniobra en futuras licitaciones si fuera necesario. Sin embargo, advirtieron que la fijación nominal de la Base Monetaria Amplia impide una mayor remonetización de la economía, lo que puede generar tensiones en el sistema financiero.

En este sentido, señalaron que, de mantenerse la actual demanda de dinero y la expansión del crédito en pesos, el stock fijo de moneda local podría convertirse en un problema en pocos meses, generando presión sobre las tasas de interés reales. "Esto será un problema si todo sigue saliendo bien y la población confía cada vez más en la moneda local", explicaron.

Finalmente, desde 1816 resaltaron que el acuerdo con el FMI, que el ministro Caputo espera cerrar en el primer cuatrimestre del año, podría definir el futuro de la política monetaria. En este contexto, se abre la duda sobre si la "Fase 2" de Base Monetaria Amplia fija será realmente transitoria o si el Gobierno avanzará hacia una estrategia de "dolarización endógena".

El escenario macroeconómico actual muestra señales mixtas: por un lado, la desaceleración inflacionaria y el superávit fiscal brindan cierto optimismo; por el otro, los desafíos monetarios y el impacto en el comercio exterior plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de estos logros en el mediano plazo. Como enfatizaron desde 1816, las próximas decisiones económicas serán claves para definir la trayectoria futura del país.

Expectativas sobre el programa y un nuevo marco macroeconómico

Para GMA Capital, el acuerdo con el FMI se presenta como el principal catalizador del mercado en los próximos meses. El ministro Caputo señaló que el programa no implicaría un incremento de la deuda del país, sino un cambio de acreedores, lo que permitiría "recapitalizar el balance del BCRA".

Algunas publicaciones especulan que el acuerdo podría incluir un préstamo para que el Tesoro recompre las Letras Intransferibles del BCRA, cuyo saldo asciende a u$s 23.000 millones. En caso de concretarse, es probable que el monto del programa sea menor y que el BCRA recompre solo una parte de estas letras, mientras que la porción restante se canjearía por bonos del Tesoro comercializables.

Los analistas de la sociedad de bolsa explicaron que esta operación podría fortalecer los activos del BCRA, permitiéndole ejercer mayor control sobre sus pasivos. Además, el vencimiento de las LEFI el 17 de julio, con un valor técnico de $25 billones, podría modificar la composición del balance del Banco Central.

Desde el FMI han insistido en la necesidad de que la política monetaria cobre mayor protagonismo, en línea con una flexibilización cambiaria. En este contexto, el mercado se pregunta si el actual esquema monetario se mantendrá o si se avanzará hacia una "Fase 3" del programa económico. La respuesta, según los expertos de GMA Capital, dependerá en gran medida de la evolución del acuerdo con el Fondo.

