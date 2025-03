¿Reconciliados? La foto de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul juntos y cariñosos en París

El reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en París desató una tormenta de críticas. Una foto de la cantante y el futbolista caminando juntos por las calles parisinas se viralizó en redes sociales, dejando a sus seguidores completamente indignados. La imagen fue publicada por la cuenta @lomaspopucom, que, con un simple “Rodrini”, dejó al descubierto la supuesta reconciliación.



La reacción de los fans de Tini no se hizo esperar. En las redes, los comentarios se llenaron de decepción y enojo. “¡¿Otra vez con él?! No aprende más”, “Tini, te merecés algo mejor”, “El que engaña una vez, engaña siempre”, escribieron algunos usuarios. Para muchos, volver con De Paul representa un retroceso en la vida de la cantante, sobre todo después de lo complicado que fue el final de su relación.



El vínculo entre Tini y Rodrigo siempre estuvo rodeado de polémica. Cuando comenzaron su romance en 2021, los rumores de infidelidad a Camila Homs, ex de De Paul y madre de sus hijos, generaron un escándalo mediático. Aunque la pareja intentó mantener un perfil bajo, las críticas nunca cesaron y la presión pública fue uno de los motivos de su separación el año pasado.

A pesar de todo, en las últimas entrevistas Tini había mostrado un perfil más enfocado en su música y su carrera. “Estoy en un momento hermoso, concentrada en mi nuevo disco y en mis proyectos”, dijo recientemente. Sin embargo, la foto en París sembró dudas sobre si realmente había cerrado esa etapa con De Paul.

QUÉ DIJO DE PAUL

Por su parte, el futbolista también había dado señales de haber superado la ruptura. Incluso se lo vinculó con una influencer española, lo que hizo pensar que su historia con Tini era cosa del pasado. “Ahora estoy bien, ya pasaron muchos años”, había declarado, intentando mostrarse en paz con su vida personal.

La historia de “Rodrini” parece no tener un final claro. Mientras algunos apuestan a que solo se trata de un encuentro casual, otros aseguran que la llama del amor nunca se apagó. Lo cierto es que los fans de Tini no perdonan y ya dejaron en claro que no quieren volver a ver a la artista en medio de otro escándalo amoroso.

Fuente Minuto Uno