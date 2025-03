Elba Marcovecchio cruzó a Wanda Nara porque no entrega a sus hijas: "Perversa"

La abogada Elba Marcovecchio apuntó a Wanda Nara por no obedecer la decisión de la justicia en cuanto a devolverle sus hijas a su padre Mauro Icardi: "Ser tóxica es tener contenido perverso y violento”.



“Cuando vos tenés en una pareja una persona tóxica, la relación es tóxica. Porque la toxicidad es como una mancha de tinta, se transmite a todos, incluso a los hijos”, aseguró la letrada.



La defensora del jugador del Galatasaray aseguró sobre la decisión de que las nenas no vuelvan con su padre que habría comunicado Nara: "Me cuesta creer que las nenas que estuvieron hasta el 6 de enero con el papá, que tienen una relación fantástica con el padre, que vivieron un año y pico solas con el papá en Turquía, que me digas que no quieren volver con su papá", dijo.

Agregó: "Me parece que si así fuere, cosa que tengo muchas dudas, estás hablando de justamente una maniobra que ha hecho Wanda sobre las nenas”, insistió.



En el programa Diario de Mariana, en América, Marcovecchio desmintió la posibilidad de que Icardi se lleve a sus hijas a Turquía sin autorización: "Mauro hizo todo absolutamente por derecha. Es imposible que se las lleve por la fuerza, las nenas tienen prohibida la salida del país".

Fuente: Perfil