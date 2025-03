Nuevo orden, viejo desorden

Entre la telenovela y la desorganización del mundo, Argentina tiene en Milei su actor de reparto, que lucha por ir a un protagónico estelar, subido a un mundo que cambia bajo sus pies y no lo advierte. En el medio, la sociedad argentina, que busca su lugar y, en el desconcierto, que parece certeza, no lo logra.

La aparente certeza de la sociedad argentina -entiende esta cronista- está en sostener y/o poner lo que quede de su esperanza en las manos de un Presidente volátil en sus convicciones internas y externas.

A saber. Hasta ayer, era la vida por Zelensky y Ucrania ante Rusia y Putin. Hoy, se abroquela a Trump en todo. El Presidente viene hablando de su encuadramiento irrestricto con Occidente, un Occidente que, según le dijo Andrés Malamud a Infobae, ya no existe: “Estados Unidos es enemigo de Europa, ahora es amigo de Rusia, y Rusia es el principal enemigo de la existencia de la integración europea. Este mundo no es el del año pasado. El escándalo que protagonizó Trump ante Zelensky es la quiebra de Occidente, es la quiebra del Norte como lo conocimos. Hasta ahora había dos Nortes, dos potencias que tenían aliados: Estados Unidos y China. Estados Unidos ahora no tiene los aliados que tenía: no solo Europa defendió a Zelensky, también lo hicieron Canadá y Australia. Estados Unidos está solo, y le alcanza para imponer condiciones, pero si los demás se alían con China vamos a ver un mundo distinto, en el que Estados Unidos se lo entrega a su rival”.

En lo interno, el presidente Milei viene derrapando en sus decisiones. Iba a intervenir la provincia de Buenos Aires. Retrocedió ante un impracticable cometido. Fue al Congreso para domar a los súbditos y Facundo Manes (diputado nacional), blandiendo la Constitución Nacional, lo desenfocó. No necesitó ni espejos, luces ni toses: se desconcentró ante la Carta Magna. Milei no encuentra su traje, y el que le obliga a llevar la Constitución no le gusta. No le cabe.

Dicen los entendidos que el ABC para lograr una economía sana necesita imperiosamente de un ingrediente: confianza. Si la confianza cotizara en Bolsa, ¿estaríamos ante un crack?

El Presidente, finalmente, nombró en comisión a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema. La misma, por mayoría, rechazó concederle la licencia a Ariel Lijo y por ahora no asumirá en el máximo tribunal. Al cierre de este análisis, los bloques del Senado analizaban qué hacer. La senadora Carolina Losada, vicepresidente de la Cámara, que se define amiga del Presidente e impulsora, sostenedora del actual gobierno, le dijo a Infobae: “Los nombramientos de los dos ministros penden de un hilo, porque somos nosotros los que designamos a los cortesanos, de acuerdo a las mayorías que establece la Constitución Nacional. García Mansilla me sorprendió gratamente en esta, su primera votación”.

Además, advirtió que, en caso de enviar el Gobierno el supuesto acuerdo con el FMI, “sin conocer la letra chica, de ninguna manera aprobaría algo a libro cerrado, más allá de creer positivo un acuerdo con ese organismo”.

A propósito, ¿puede un Congreso con un poquito de estima aprobar un acuerdo con el FMI y no exigir (negociar) con el Poder Ejecutivo para que este le envíe el Presupuesto que retiró del poder Legislativo para impedir que se trate? ¿Podrán?

Solo 6 gobernadores sobre 24 estuvieron presentes el 1 de marzo a la noche en la Casa del Legislativo. Es un dato que no debe pasar por alto, en tanto y en cuanto sepan qué hacer con el poder que tienen, aunque no lo ejerzan. ¿Se atreverán?

El presidente Trump, quien no parece firme en sus decires y acciones, ha expresado que contemplaría un TLC con Argentina. Sabe Milei que de avanzar en el mismo se enfrenta a dos grandes problemas:

1.- Debe irse Argentina del Mercosur -a él no le importa el Mercosur, pero a toda la industria automotriz de su país, sí y Brasil es el principal socio comercial de nuestro país-.

2.- Trump firmó en el 2018 un TLC con Canadá y México que hoy desconoce y viola.

También debiera anoticiarse el presidente Milei sobre algo que parece no importarle, dado los recortes que produjo, pero Argentina comienza a atravesar una emergencia en salud tras el Decreto 1138/2024, que dio de baja a 15 Coordinaciones y sus respectivos coordinadores: VIH, tuberculosis y lepra, enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades poco frecuentes, con la promesa de concentrar en una sola coordinación que hoy no se está cumpliendo.

La Dra. Sandra Inwentarz, Pediatra/Neumonóloga, le dijo a Infobae: “Tras años de ser una enfermedad erradicada, hay un brote de sarampión porque Brasil no vacuna y mucha gente vacacionó allí. Ya hay sarampión autóctono. Los casos más severos se están dando en personas adultas. Quienes nacieron después de 1965 deben darse un refuerzo y los niños deben ser revacunados. En el caso de la tuberculosis, hay medicación hasta agosto. Aun si comprasen hoy, los tratamientos, dependiendo del grado, duran de 6 meses a un año. ¿Qué hago con mis pacientes? El país salió de la OMS, donde nosotros comprábamos suministros, métodos de diagnóstico, vacunas, y a los particulares no se le vende”.

El Presidente nos está aislando de organismos como la OMS, cuya implicancia se verá en un futuro no muy lejano, al igual que, si de salud hablamos, con pacientes oncológicos. “Por no contar con el tratamiento en tiempo y en forma, tuvimos en el 2024 el registro de 60 fallecidos. Es un acto criminal”, le manifestó a este medio la titular de FESPROSA, María Fernanda Boriotti.

Ante este panorama, las oposiciones son responsables a la hora de pensar alternativas políticas alejadas de la política del caos que proponen el presidente Trump y el presidente Milei.

* Para www.infobae.com