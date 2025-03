Mauro Icardi mostró el elegante cumpleaños que le organizó a la China Suárez: “Que seas feliz, princesa mía”

Para que el cumpleaños número 33 de la China Suárez sea soñado, Mauro Icardi le preparó una fiesta increíble. A través de sus redes sociales, el futbolista mostró el elegante lugar que eligió para la celebración y dejó en claro que habrá muchos invitados.

Las fotos muestran un ambiente muy distinguido, con paredes recubiertas de madera y una alfombra con un estampado rojo, y dos mesas largas, adornadas con arreglos florales para la ocasión

“Qué seas muy feliz, princesa mía”, escribió en Instagram el ex de Wanda Nara en una imagen donde la actriz aparece vestida como si perteneciera a la realeza. Minutos después, ella no tardó en responderle la historia con una frase contundente: “Vos me hacés feliz”.

Además, no faltó una imponente torta de color rosa con el número 33 en el centro. La decoración de la misma era una corona, que la cumpleañera no dudó en agarrar y ponérsela sobre la cabeza.

Fuente: TN