Los dos economistas más escuchados de la city hablan de riesgos con la salida del cepo: "Me preocupa"

El debate sobre la salida del cepo cambiario cobró relevancia en las últimas semanas, con diversos economistas presentando sus visiones sobre los posibles escenarios y sus implicancias en el valor del dólar y la estabilidad económica del país.

Por un lado, Orlando Ferreres, director de OJF & Asociados, fue optimista sobre la posibilidad de que el Gobierno levante el cepo antes de octubre. Según Ferreres, la aceleración del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) podría ser clave para fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA), lo que permitiría flexibilizar las restricciones cambiarias. En una entrevista en Radio Perfil, afirmó: "Creo que la aceleración del préstamo del Fondo Monetario Internacional va a ayudar a poder hacer el cambio del Tesoro con sus letras intransferibles a los dólares del Fondo" y añadió que este financiamiento "permitiría tener un patrimonio mejor del Banco Central" y empezar "a mover el tema de los distintos puntos del cepo".

El economista también destacó que la salida del cepo podría incluir la mejora de la situación de los dividendos y otros envíos de capital, lo que tendría un impacto positivo en la economía. Aunque reconoció que el proceso depende de la aprobación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Congreso, Ferreres prevé que el levantamiento del cepo podría ocurrir antes de las elecciones, aunque no necesariamente antes de mayo. De todas formas, su pronóstico incluye una posible suba del dólar, con la advertencia de que la falta de suficientes reservas podría generar una presión sobre el tipo de cambio, lo que podría desencadenar una corrida cambiaria. "Efectivamente puede haber demanda, y eso puede implicar una corrida, es lo que se está pagando es la decisión de salir del cepo".

Arriazu habló con cautela sobre la salida del cepo cambiario

En contraste, Ricardo Arriazu, economista de renombre, mostró una postura más cautelosa frente a la posibilidad de una salida total del cepo. Arriazu señaló que, aunque es un crítico del cepo, el levantamiento total de las restricciones no es adecuado dadas las condiciones actuales de la economía argentina. En una entrevista, expresó: "El único problema que yo veo es que el FMI se equivocó rotundamente, no entiende una economía monetaria y en consecuencia quiere que Argentina flote" y advirtió sobre los riesgos de una flotación sin condiciones adecuadas, diciendo: "¿Qué hubiera pasado si Argentina flotaba en diciembre de 2024? Dejaba el tipo de cambio libre y eliminaba el cepo con una deuda por importaciones impaga de 40 mil millones y con reservas negativas. La gente iba a ir corriendo a comprar 40 mil millones y no iban a estar. ¿Y qué iba a pasar? Una hiperinflación inmediata".

Arriazu también señaló que el tipo de cambio debería estar controlado mientras el país maneje una economía bimonetaria, en la que el dólar se utiliza como unidad de cuenta para transacciones más allá de lo estrictamente local. "El tipo de cambio tiene que estar estable y no puede ser libre mientras sea unidad de cuenta. Cuando deje de ser unidad de cuenta y la gente se olvide del dólar, me va a importar un pepino lo que pase con esa moneda, como sucede en Brasil o en Chile".

Arriazu también advirtió que los precios relativos en Argentina no están necesariamente atrasados, sino que lo que ocurre es una "calesita" de ajustes entre salarios, tarifas y precios, lo que termina aumentando la inflación. "Lo que la gente llama atrasado es con respecto a su aspiración, que es su máximo precio histórico, el problema es que eso suma más que el PBI y es una imposibilidad, pero lo intentan, y ahí se produce una calesita de precios relativos". En este contexto, la indexación de precios debe ser eliminada para lograr estabilidad. "Si no parás esa calesita, nunca vas a parar la inflación".

El contraste entre Ferreres y Arriazu refleja las tensiones en el análisis sobre la salida del cepo cambiario. Mientras Ferreres considera que es posible y necesario dar un paso hacia la flexibilización de las restricciones, Arriazu resalta los riesgos de un levantamiento precipitado, especialmente en un contexto de inflación y reservas limitadas. Ambos coinciden en que la clave está en la gestión de las expectativas y en el manejo prudente de las reservas, pero difieren en cuanto a la urgencia de liberar el mercado cambiario.

