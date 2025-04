Totti se rindió a los pies de Nico Paz: "Va a ser uno de los mejores del mundo"

Este martes 15 de abril, una declaración llenó de orgullo a todos los argentinos. Francesco Totti, ex futbolista italiano, tuvo palabras de elogio dirigidas a Nicolás Paz.

Sobre el futuro de la joyita, el ex Roma señaló: "Nico Paz se va a convertir en uno de los mejores jugadores del mundo", aseguró sobre el futuro inmediato que tendrá el jugador de 20 años.

Lo inesperado de este asunto fue cuando el ídolo del conjunto capitalino pensó en un buen fichaje para su equipo en el siguiente mercado de pases.

"No se me ocurre ningún nombre específico para un jugador que me gustaría ver en Roma. Pero, apostaría por un joven como Nico Paz".

Totti agregó que le agrada el estilo de juego del mediocampista de la Scaloneta ya que es "exitoso y malo al mismo tiempo".

"El Real Madrid ha hecho la mejor elección con Nico Paz. Se va a convertir en uno de los mejores jugadores del mundo", cerró.

Fuente: 442