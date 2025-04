¿De dónde sacan los fondos los candidatos para financiar sus campañas?

Tan pronto como culminaron las PASO, desde La Libertad Avanza de Rafaela salieron a cuestionar el millonario gasto que los procesos electorales tienen y resaltaron números "alarmantes" en cuanto al gasto de los principales candidatos. Obviamente, el alerta de los libertarios tiene correlato en referencia a que los "violetas" destacan que ellos no gastaron un solo centavo y toda la campaña se basó en redes sociales no patrocinadas, teniendo un costo "cero" la campaña que realizaron. es de esperar, que de ser real que no se patrocinó en las redes sociales, la postura continúe ahora que se posicionaron como una opción a tener muy en cuenta para las generales del próximo 29 de Junio.

En la "denuncia" realizada por los libertarios de Rafaela se destaca que la candidata ganadora del domingo pasado, Valeria Soltermam, gastó la friolera de más de 100.000.000 de pesos, al igual que el candidato Scavino, que según los libertarios, gastó casi setenta millones, mucho más abajo aparece Delvís Bodoira con menos de diez millones.

Juan Scavino es cuestionado por haber gastado casi 70 millones de pesos

Teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene Rafaela, nos resulta desproporcional los montos gastados de los dos primeros candidatos.

En principio sería importante que los libertarios aclaren de dónde sacaron las cifras que denunciaron, y en segundo lugar, que los partidos proporcionen los nombres de los aportantes o bien también aclaren de dónde sacaron el dinero que los libertarios dicen que gastaron.

La política es muy poco transparente, y por ello, aclarar este tipo de cosas servirá para echar justamente lo contrario, es decir, un manto de trasparencia y credibilidad, todo lo contrario a lo que hoy los políticos tienen ante una sociedad que día a día descree y mucho de sus representantes,

LA DENUNCIA LIBERTARIA

"Mientras los partidos tradicionales despilfarran millones en campañas llenas de promesas vacías, La Libertad Avanza Rafaela no gastó UN SOLO PESO en la última campaña electoral. Sí, leíste bien: $0.

Los gráficos que compartimos muestran los escandalosos gastos estimados de los principales partidos políticos, con las caras de quienes vacían los bolsillos de los argentinos para financiar sus ambiciones. ¿Cuánto más nos ocultan?"

Con este posteo en las redes sociales, único canal de publicidad que tiene el partido libertario de Rafaela, la "sorpresa" en las elecciones del domingo pasado salió a cuestionar el gasto inmenso que hacen los otros partidos y el "cero" gasto realizado por Fabricio Dellasanta y su partido.

Hace mucho tiempo que desde R24N venimos cuestionando el innecesario gasto que se hace en cartelería, que además afea y mucho la ciudad y en algunos casos hasta causa serios problemas cuando hay vientos y tormentas. Quizá llegó la hora de reconsiderar la forma en que los partidos den a conocer sus propuestas y se comience a ahorrar un dinero innecesario.

Ahora es el tiempo de las explicaciones, los libertarios que sostengan con documentos sus denuncias y los candidatos que digan si es verdad y en su defectos, de ser verdad, decir de dónde salen los fondos destinados a una campaña que al parecer es demasiado cara,