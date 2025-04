Lizy Tagliani: "No voy a parar hasta que se sepa la verdad"

La conductora aprovechó su programa en Pop 101.5 para defenderse de las denuncias de Viviana Canosa. Aseguró estar a disposición de la Justicia y recalcó “Nadie me llamó, nadie me citó, no me llegó ni una carta documento”.



Luego de las impactantes denuncias realizadas por Viviana Canosa, quien la señaló por robo y la vinculó con una red de trata, Lizy Tagliani decidió hacer un nuevo descargo público. La conductora de Arriba Bebé (Pop 101.5) afirmó estar a disposición de la Justicia, aunque remarcó que aún no fue contactada formalmente. “Nadie me llamó, nadie me citó, no me llegó ni una carta documento”, expresó con frustración.

Conmovida por la situación, Lizy negó categóricamente las acusaciones y aseguró sentirse “muy mal” por todo lo ocurrido. Como muestra de su compromiso con la lucha contra estos delitos, se acercó a la organización Madres Víctimas de Trata, con la intención de colaborar en la visibilización y seguimiento de estos casos. “Si esto sirve para ir a fondo con el tema de la trata, los menores y la pedofilia, bienvenido sea”, sostuvo.

En línea con los recientes descargos de otras figuras públicas como Florencia Peña, Tagliani también cuestionó el rol de los medios: “Cuando deje de estar mi nombre o el de algún famoso, no sé cuánto se van a acordar de hablar de estos temas tan importantes. Y eso no puede pasar. Me siento muy mal, tengo tanta bronca e impotencia”.

A pesar de la tormenta mediática, la conductora valoró el respaldo de su entorno laboral y estableció límites frente a la presión pública. “Un gran paso es que la gente con la que trabajo no me haya soltado la mano. También puse un límite. No voy a decir lo que otros quieren que diga de mí. Voy a ir a fondo. Es muy feo”.

Tagliani también reclamó algún tipo de reparación por el daño sufrido. “Tiene que existir una forma de reparar el daño a mí, a mi familia, a mi entorno”, manifestó. En su declaración, volvió a insistir en su inocencia: “No soy responsable de nada de lo que se me acusa. Es mentira. No voy a parar hasta que se sepa la verdad”.

Visiblemente afectada, reveló que está atravesando este momento con acompañamiento psicológico. “Nunca me robé nada, ni tuve intención de hacerlo. Encontré cosas y las devolví. Jamás imaginé que me iban a vincular con un tema tan delicado como el de menores”.

Entre lágrimas y con la voz quebrada, concluyó: “La estoy pasando como el cu..., pero estoy tranquila. No voy a parar. Aunque todo se calme, yo tengo que seguir porque esto va a quedar en la memoria de la gente. Tengo que seguir adelante con la tranquilidad de saber quién soy. Me podrán quitar muchas cosas, pero no mi integridad”.

