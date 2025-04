La decisión de la Serie A ante el fallecimiento del Papa Francisco

La Serie A reaccionó rápidamente al fallecimiento del Papa Francisco, de quien el Vaticano confirmó su deceso se provocó a las 7:35 de la mañana de este lunes 21 de abril, noticia que rápidamente se desparramó por todo el mundo. De hecho, enseguida, varios de los clubes de mundo mostraron sus lamentos en sus canales oficiales.

En ese sentido, la entidad que regula la primera división del fútbol italiano tomó una inmediata determinación. Cerca de las 11 de la mañana se informó de la suspensión de los encuentros de la fecha 33 programados para este lunes, en línea con la decisión del Vaticano de decretar nueve días de luto.

Con lo cual, los partidos Parma vs. Juventus en el Ennio Tardini, Cagliari vs. Fiorentina en el Arena Cerdeña, Torino vs. Udinese en el Olímpico de Turín y Genoa vs. Lazio en el Estadio Luigi Ferraris, se reprogramarán para una fecha todavía a confirmar.

”El partido de esta noche ha sido pospuesto hasta nuevo aviso debido al fallecimiento del Papa Francisco. Nos unimos al duelo por el fallecimiento del Pontífice”, comunicó la Juventus en sus cuentas de redes sociales, con intención de alertar a sus hinchas que esperaban una victoria esta noche con la ilusión de volver a ver a la Vecchia Signora en puestos de Champions League.

Por su parte, la Lazio, que había anunciado muy temprano que la jornada se trataba de un ”match day”, pero luego publicó un comunicado de su presidente Claudio Lotito en el que manifestó sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco y remarcó que su partido ante el Genoa en Liguria fue pospuesto.

Parma Calcio: sus condolencias para el Papa Francisco

”El Parma Calcio se suma al duelo por el fallecimiento del Papa Francisco. Hoy lo recordamos con inmensa gratitud y profundo respeto. Por este motivo, el partido de esta noche, previsto para las 20.45 horas, queda aplazado”, alertó el club de la región de Emilia-Romaña.

