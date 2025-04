El conmovedor recuerdo de Eugenia Tobal cuando fue a pedirle al Papa por su profundo deseo de ser madre

En una ciudad llena de historia y de significados profundos, Eugenia Tobal vivió uno de los momentos más trascendentales de su vida. No fue un evento sobre luces ni cámaras, sino un encuentro íntimo, casi sagrado, con el Papa Francisco en Roma. Ella, una actriz argentina cuyo rostro era conocido no solo en su país sino en muchas partes del mundo, no pensó que ese día, en pleno Vaticano, terminaría en lágrimas. Pero lo hizo. En octubre de 2015 se acercó al Pontífice, tomó sus manos, se detuvo ante él, y con una mirada de total vulnerabilidad, le reveló lo que su corazón guardaba: “Quiero decirle algo: sólo me falta una cosa para ser feliz... quiero ser mamá”.

Ese deseo se convirtió en un susurro entre dos almas. El Papa le respondió. Un diálogo privado, que nunca saldrá de esas paredes doradas, pero que quedó grabado en el corazón de Eugenia. Ella lloró, su rostro reflejaba la emoción de un anhelo cumplido en las palabras de un ser humano tan lejano, y sin embargo tan cercano en ese momento. Una imagen, tomada por un fotógrafo del Observador Romano, cruzó océanos. El título de esa foto resumía todo: “Por qué la fe no quita la libertad”. En aquel artículo, Eugenia Tobal no era solo una actriz, sino que se trataba de una mujer que compartía una profunda conexión con su fe, que abrazaba su humanidad en medio de las luces del Vaticano.

La foto se volvió viral. En la Argentina, por supuesto, la imagen de Tobal frente al Papa tocaba una fibra más íntima, pero en otros rincones del mundo, la emoción del encuentro trascendió fronteras. La figura de Eugenia, en ese instante, parecía representar a todas las mujeres que anhelan lo mismo: la maternidad. Y quizás, ese encuentro con el Papa fue un catalizador, una señal de que el deseo de ser madre no es solo un deseo personal, sino una conexión profunda con la vida misma.

Tres años después, en junio de 2019, Eugenia confirmaba, sin estridencias, el embarazo de su primera hija. “Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres”, escribió, con palabras cargadas de emoción y gratitud. Un embarazo que llegó tras meses de ansiedad y dudas, pero también de una profunda reflexión. Había comprendido, decía, que las cosas suceden cuando tienen que suceder, cuando es el momento indicado. Y el deseo de ser madre, que en un principio había sido una idea solitaria, tomó un nuevo giro al encontrar un compañero de vida en Francisco García Ibar, el hombre que compartió con ella la aventura ser padres.

La actriz, fiel a su carácter reservado, mantuvo su vida privada alejada de las cámaras. No dio entrevistas ni exclusivas, incluso cuando reveló el sexo de la bebé y su nombre, lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram. No buscaba la aprobación del público; su maternidad era, más que un hecho público, un proceso íntimo que deseaba compartir de manera auténtica, pero en sus propios términos. A través de las redes sociales, compartió regalos, reflexiones y momentos de su embarazo, creando un espacio en el que la emoción de ser madre se compartía con quienes la seguían.

Y así, en diciembre de 2019, cuando Eugenia alcanzó los 44 años, la vida le regaló la bendición que tanto había anhelado: Ema llegó al mundo. En el momento de revelar su nombre, Eugenia explicó que Ema significaba fuerza, mujer con fortaleza, una palabra cargada de simbolismo. “Si algo tendrá en su ADN es justamente fuerza”, dijo la actriz, al hablar de la resiliencia, la lucha y la valentía que la pequeña llevaría consigo. Fuerza, la misma que Eugenia había cultivado durante años, mientras enfrentaba sus propios miedos y temores sobre la maternidad, y la misma que ahora sería transmitida a su hija.

El nombre de la niña no fue solo una elección simbólica, sino una afirmación del camino que la intérprete había recorrido hasta ese momento. Ema llegaba, no solo como la hija de Eugenia, sino como la personificación de un sueño que se había gestado a lo largo de los años, a través de los altibajos, de la soledad elegida y de los nuevos comienzos. Eugenia y Francisco, quienes se conocieron en 2017, habían recorrido un largo trayecto juntos antes de decidir ser padres, un trayecto marcado por el respeto mutuo, el amor y el deseo compartido de construir una familia.

Ema, con su nombre tan poderoso y lleno de significado, llegó para sellar la historia de una mujer que había sabido esperar y que finalmente se encontró con la maternidad cuando todo parecía alinearse, cuando las estrellas de su vida, las personales y las espirituales, se cruzaron.

Fuente: Infobae