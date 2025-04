L-Gante mostró cuánta plata tiene en su billetera virtual y les hizo un inesperado pedido a sus seguidores

L-Gante volvió a regalarles plata a sus fanáticos en las redes sociales. El cantante de cumbia hizo esta dinámica en varias ocasiones aunque en las últimas horas sorprendió al mostrar cuánto dinero le quedaba en una de sus billeteras virtuales.

Durante la madrugada de este domingo, creó un canal de difusión en Instagram para sus seguidores más cercanos. Allí les habló de manera más directa y les dejó su alias para que le transfirieran dinero.

“¿Vieron que yo les regalo plata siempre?”, dijo L-Gante en uno de los audios que mandó a ese grupo en las últimas horas. “Miren como quedó mi cuenta de Mercado Pago, a ver quién se pone la 10 y me pasa un billete a mí”, expresó también el músico.

De esa manera, les compartió una captura de pantalla en la que se puede ver que tiene $484 en esa billetera virtual. Además, les dejó sus datos para que le transfirieran plata. “Ahí está el alias”, lanzó él.

Después de hacerles ese pedido, L-Gante mandó otro audio a ese canal de Instagram. “Bueno bien ahí, se pusieron la 10″, dijo el músico para dejar entrever que alguno de sus fanáticos le había enviado dinero a la cuenta.

Salió a la luz cuánta planta le daba L-Gante a Tamara Báez por su hija Jamaica

En los últimos días, un juez falló a favor de Tamara Báez y decidió hacer una adaptación del monto por alimentos que L-Gante le daba de manera mensual por su hija Jamaica. Cabe recordar que en varias ocasiones la influencer se había quejado públicamente de la cifra que su ex le pasaba.

“Ella estaba recibiendo una cuota mínima de 300 mil pesos, después se modificó a 500 dólares, pero ya no le alcanza ni para la comida diaria de su bebé”, explicó Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara, en diálogo con Puro Show (eltrece).

En ese sentido, el letrado disparó: “Recordemos que Elián pasa una vida de lujo, de excesos, de cadenas de oro, y a veces no nos parece justo que su hija por ahí no pase lo mismo. El juez falló, en un principio, con una cuota más acorde”.

Sin embargo, Merlo prefirió no dar muchos más detalles de cuál será la cuota que recibirá Tamara. “No sé si decir la cantidad porque recordemos que ella no vive en un lugar cerrado y por ahí no quiero meterla a ella en un inconveniente”, recalcó.

Fuente: TN