La cámara oculta a Marcelo Moretti recibiendo dinero para fichar juveniles en San Lorenzo

En las últimas horas estalló una bomba en el mundo San Lorenzo, debido a que en TL9 Denuncia, programa emitido por la noche en Canal 9, publicaron un informe en el que denunciaron al presidente del club, Marcelo Moretti, por cobrar coimas para fichar a jugadores juveniles.

Dentro de este informe, publicaron dos cámaras ocultas que le hicieron al directivo del Ciclón en 2024 reuniéndose con la mamá de un juvenil que pagó 25 mil dólares para que su hijo sea fichado para las divisiones inferiores. Además, mostraron audios de las distintas conversaciones que tuvieron.

“Bueno y lo más terrenal, hablen como si fuera un negocio. Sí, 25 o 30 mil dólares les dije. Hace una cosa, para que los tipos vean. También es chocante decir yo el presidente”, dijo Moretti en el primer audio publicado para la madre del joven jugador de San Lorenzo. “No, no es chocante para mí. Vos con eso podes hacer lo que quieras que a mí no me interesa. No es mi tema”, le respondió la mujer, aceptando el dinero que tenía que pagar.

“Yo te doy unos primeros 10 mil dólares, y en junio vemos”, continuó con su oferta económica. “25mil”, retrucó Moretti. “Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo“, cerró la madre del juvenil que quería llegar a las divisiones inferiores del club.

Luego de estos audios, en el informe mostraron la primera cámara oculta. En la misma, Moretti recibió un pago de 20 mil dólares para fichar al chico. “Acá están los 20 mil, si querés contalos”, le dijo la madre del jugador al presidente de San Lorenzo, a lo que este respondió: “No, no, yo confío. ¿Cómo está el nene, bien?”.

Además, quienes realizaron esta investigación afirmaron que no solo estaba involucrado el presidente de San Lorenzo, ya que “Ortigoza le dijo a la mujer que su hijo no era mejor que los que estaban, pero lo iban a dejar”, debido a que había pagado. “Estuve viendo el partido con Romano y Ortigoza y si vos no me decís (por la plata), no elijo al pibe porque hay chicos que están mejor que él”, agregó Moretti respecto a esto.

A mediados de 2024, meses después de la primera reunión, se llevó a cabo el segundo encuentro entre Moretti y la madre del jugador. Allí, el presidente de San Lorenzo cobró cinco mil dólares más. En esa misma juntada, la mamá del jugador pidió que lo prueben en varios puestos para que pueda sumar minutos, y la respuesta fue positiva.

Fuente: bolavip