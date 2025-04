Wanda Nara irrumpió en plena entrevista de L-Gante y lo expuso en vivo: “Es muy celoso”

Wanda Nara se sumó a una nota que le estaban haciendo a L-Gante al aire de Mujeres Argentinas (eltrece) y lo expuso en vivo. “Yo a Elián lo conozco un montón y sabía que después de lo que dije se iba a enojar. Sé cómo está él. Yo sabía de su problema de salud. Estaba con él esperando los resultados. Yo sé que se está cuidando un montón y que es muy difícil porque su trabajo es estar en la noche, no lo dije como algo malo”, comentó la mediática sin esperar la respuesta del músico.



Haciendo caso omiso a lo que había dicho la conductora, el exponente de la cumbia 420 lanzó un pase de factura: “¿Por qué ayer me mandaste un mensaje diciéndome que hacía 24 horas que nos habíamos separado y ya un amigo mío te mandaba mensajes? Me pasó la captura, pero yo no vi que hubiera mala intención”.

Sorprendida por la consulta de su ex, la blonda explicó: “El tema es que Elián es muy celoso y una de las últimas peleas, el día que hubo un problema con el manager, él entendió mal algo con su mejor amigo”.

“Soy celoso, pero como cualquiera. No me interesa”, se excusó el artista. Cuando las panelistas le preguntaron a la modelo si ella era celosa, fue sincera: “Sí, pero creo que menos que él. Él sabe. Cuando me escribían futbolistas yo lo tenía a él al lado y le mostraba a dónde jugaban. Le mostraba los mensajes. Tenemos confianza. Yo le daba explicaciones porque después algunas cosas se filtran o salen en la tele y yo soy muy transparente no es que escondo”.



Al escuchar lo que decía su ex, el artista aclaró que el mensaje del que hablaba no era de alguien cercano: “No era un amigo, era un colega de la música. Le escribió, pero no como insinuó ella. Me pasó capturas”. “Yo se lo pasé porque quizás él se entera de que yo estoy hablando y se puede mal entender la situación. Entonces prefiero mostrarle cómo son las cosas”.

Fuente; TN