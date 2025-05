¿Pensabas que ya lo habías visto todo? Dubai te va a dejar flipando

Dubai no es un viaje, es una experiencia. Lujo, cultura y adrenalina se mezclan en una ciudad que lo tiene todo.

Hay destinos que impresionan… y luego está Dubai. Desde el momento en que aterrizas, ya notas que esta ciudad juega en otra liga: el aeropuerto parece de otro planeta, con relojes Rolex en las paredes y un personal que te recibe como si fueras una estrella. Y no, no es exageración. Dubai está pensada al milímetro para que te sientas especial desde el minuto uno.



Lo primero que te sorprende es lo bien que está todo pensado para el turista. Moverse por la ciudad es facilísimo, el transporte funciona a la perfección y desde el coche ya empiezas a alucinar con los edificios, las luces y esa estética de ciencia ficción. En mi caso, llegué al hotel Mama Shelter, y fue como entrar en una campaña de moda sin previo aviso. Todo era moderno, colorido, con ventanales gigantes que dejaban ver Dubai desde lo alto. Y la atención… de lujo total.



Pero Dubai no es solo brilli-brilli. También tiene un lado más auténtico. Pasear por el Viejo Dubai y sus mercadillos es descubrir otra cara de la ciudad, más cultural, más cercana. La gente es amable, el ambiente es tranquilo y la comida, una pasada. Todo sabe fresco, equilibrado, y si no estás acostumbrado a las especias, tranquilo: aquí todo está bien medido. Se come increíble.



Si quieres darte un capricho y vivir la experiencia foodie más top, no te puedes perder CÉ LA VI Dubai. Este restaurante, parte de la Guía MICHELIN desde 2022, está a más de 220 metros de altura y tiene unas vistas brutales al Burj Khalifa. La piscina infinita es lo más instagrameable que verás en mucho tiempo, y el risotto de arroz de sushi con trufa negra es directamente una obra de arte. Ideal para una cena especial o para tomar algo en el SkyBar con música y ambiente de diez.



¿Prefieres algo más cañero? En Fuego, en Atlantis, The Palm, es un planazo. Un restaurante lleno de energía latina, donde todos los días hay espectáculo: tango, acróbatas, fuego, música en vivo… incluso los camareros cantan. Es imposible aburrirse ahí dentro. Todo está montado para que vivas una fiesta completa, con sabor a Sudamérica y espíritu libre.

En Fuego – Dubai

Y si eres de los que buscan emociones fuertes, apunta este nombre: Sky Views Observatory. Se trata de un mirador con vistas 360º de la ciudad, una pasarela de cristal a 219 metros del suelo, un tobogán transparente por el exterior del edificio y la experiencia Edge Walk, donde caminas (sin manos) por el borde, con el Burj Khalifa de fondo. Una locura que tienes que vivir al menos una vez.



Dubai no es solo lujo. Es experiencias. Es adrenalina. Es comida que enamora. Es cultura real. Y sí, es ese viaje que vas a recordar toda tu vida. ¿Te lo vas a seguir viendo en stories o vas a ir tú a grabarlas?

Fuente: Xmag