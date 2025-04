¿En qué año conquistó Pep Guardiola la Champions League con Bayern Múnich?

Si bien River se fue alegre tras la victoria por 2-1 en el Superclásico contra Boca, este lunes inició con una mala noticia: Gonzalo Montiel, que salió reemplazado por una molestia en el descanso, será baja en los próximos partidos del elenco dirigido por Marcelo Gallardo.

El lateral derecho del Millonario, que ya se había desgarrado a mediados de marzo, se sometió a estudios médicos luego de salir en el entretiempo ante el Xeneize y confirmó una lesión muscular de grado uno en la zona del bíceps femoral derecho, por lo que estará entre 2 y 3 semanas afuera.

De esta manera, Cachete se perderá el siguiente compromiso contra Vélez, la fecha 4 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador y el duelo de octavos de final del Torneo Apertura, cruce donde todavía no tiene rival confirmado. Recién volvería para enfrentar a Independiente del Valle en Núñez, a mitad del mes de mayo en el marco de la quinta jornada del máximo certamen continental.

Por eso, el Muñeco deberá apostar nuevamente por la titularidad de Fabricio Bustos, quien fue el encargado de reemplazar al marcador de punta campeón del mundo con la Selección Argentina. El ex Independiente tuvo buenos minutos ante el conjunto dirigido por Fernando Gago que lo dejan tranquilo a Gallardo y afianzan la mejora de su rendimiento con respecto a las últimas presentaciones.

Giuliano Galoppo llevó la tranquilidad a River

Otro futbolista de River que fue reemplazado sobre los primeros minutos del segundo tiempo fue Giuliano Galoppo. El volante mixto mostró inconvenientes físicos en su pierna zurda. No obstante, horas más tardes, no necesitó hacerse estudios porque se trató tan solo se trató de un calambre. Así, el ex Banfield se sumará a los entrenamientos luego de los días libres otorgados por Gallardo.

