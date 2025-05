Wanda Nara se hartó de Mauro Icardi y lo hundió al ventilar su mayor secreto

Wanda Nara volvió a la Argentina en medio de una profunda indignación con Mauro Icardi, que el sábado se burló de la Justicia cruzando a sus dos hijas con la China Suárez. En un móvil con LAM (América), reconoció que las nenas están tristes y hasta lo hundió ventilando el secreto mejor guardado del jugador.

Harta de sus comportamiento, expuso que él ya no quiere dedicarse al fútbol y lo dejó mal parado ante el Galatasaray turco. “Hace muchos años que quiere dejar su carrera, mucho no le importa y no es su prioridad. Lo tuve que convencer de firmar con el club de Turquía. Tuvo un momento depresivo muy grande en París donde lo ayudé yo y amigos míos”, explicó.

Segundos después, agregó: “Le puse como condición para seguir juntos que firmara este contrato. Después cuando salió campeón me agradeció. Es mi familia y lo volvería hacer". Lo cierto es que actualmente, la expareja está más que enemistada, y varios allegados al rosarino están convencidos de que Wanda solo quiere destruirlo, mientras que ella insiste en que él está despechado porque lo dejó.

La empresaria está furiosa.

L-Gante tocó fondo con Wanda Nara y la mandó al frente con un dato que comprometió a Mauro Icardi

L-Gante se encuentra atravesando un complicado momento de salud y solo quiere paz para recuperarse lo antes posible. Sin embargo, en medio de la preocupación por su estado todos le preguntan por Wanda Nara, de quien se separó antes de Pascua.

Ante varios periodistas, el músico de cumbia 420 tuvo un acto de sincericidio en el que la dejó muy expuesta. También comprometió a Mauro Icardi, que está felizmente en pareja con la China Suárez. El intérprete aseguró que ve muy posible una reconciliación entre la conductora y el jugador, con quien mantiene una disputa legal y denunció por violencia de género.



“Siempre queda un poco de amor”, sostuvo. La que coincidió con sus palabras fue Yanina Latorre, que al aire de su programa disparó: “Wanda lo psicopatea a Icardi, no va a descansar hasta que ellos se peleen. Otra mujer capaz no le molesta, pero Eugenia sí. No descartó volver con él”, lanzó indignada.

