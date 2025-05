“Asco a las ratas”: el fuerte posteo de Morena Rial tras los rumores de que su novio le robó miles de dólares

Morena Rial sorprendió con un enigmático mensaje en medio de los rumores de que su novio Eric le habría robado miles de dólares. “Asco a las ratas”, sentenció indignada.

“Mi gente, en este tiempo hay que fijarse bien a quien ayudamos y a quien le damos la mano. Hay muchos lobos con piel de cordero”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

“Asco a las ratas”: El mensaje de Morena Rial en medio de los rumores de que su novio le robó miles de dólares (Foto: Instagram /moreerialok)

Acto seguido, reflexionó: “Lo bueno que uno da vuelve, pero lo malo también y si no la hacemos volver, jaja”. “Asco a las ratas y a los traidores por qué defectos tenemos todos, pero ser desleal es una decisión”, sentenció.

Los detalles de la supuesta traición de Eric a Morena Rial

Este miércoles, al aire de LAM (América), Pepe Ochoa sorprendió con un enigmático: la separación de una pareja. Después de varios minutos de aportar pistas, terminó por revelar que los protagonistas eran Morena y su novio.

“Eric es un gigoló. La conoció a Morena una noche de amor en América, una discoteca. Empezaron el vínculo y, como ella es intensa, arrancaron una convivencia”, dijo el panelista.

Acto seguido, reveló que él le pidió dinero para hacerse un tratamiento odontológico. “La cuestión es que ella le dio la plata a Eric para que él se hiciera las carillas, pero él nunca se hizo el comedor”, comentó.

Y precisó: “¿Qué pasó? Cuando a Morena le bajaron las cuentas, ella le pidió que le devolviera la plata porque no se había hecho las carillas. Él le dijo que sí, pero pasaban los días y no se lo devolvía". “Al tercer día discutieron, él se fue de la casa y ella se dio cuenta de que Eric además de deberle las carillas, le afanó 1500 dólares”, sostuvo.

Sin embargo, señaló que la hija de Jorge Rial no habría sido la única víctima. “Eric dijo ‘ya que me voy, me llevo el botín’. Le afanó 1500 dólares a Morena, que era lo que ella cobraba el posteo del amarre. Y 1000 dólares a la niñera”, aseguró.

Indignadas, Morena y la niñera armaron un plan: “Convocaron a Eric a lo de Rocío Rial. Cuando él llegó, Morena llamó a la policía y se apersonaron dos patrulleros. Morena dijo que él le había robado, pero como había pasado una semana, no encontraron nada. Y ella se terminó separando”.

Fuente; Pronto