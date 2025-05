El hermano de María Becerra habló sobre la salud de la cantante: “Volviendo”

A una semana de la internación y el alta posterior de María Becerra, su hermano Juan Manuel salió a dar tranquilidad a los miles de seguidores de la cantante quilmeña. En diálogo con Gustavo Méndez y Giuli Luffi, del canal de stream Somoslovest, el joven relató cómo vivió la familia el difícil momento y salió a disipar todos los rumores acerca del estado de su hermana.

Juan Manuel Becerra, que vive en Florencio Varela, es un artista emergente y el segundo de cuatro hermanos, fue el primero en comunicar la situación: “Como ya es de público conocimiento, salgo a llevar un poco de tranquilidad a aquellas personas que me están preguntando. “María está mejorando, quizá pase a una sala común y en unos días le den el alta. Pidamos por ella y su pronta recuperación. Gracias”, agregó en un breve escrito.

Ahora, más distendido, señaló que la cantante “está mucho mejor. Afortunadamente, ayer se juntaron por el Día del Trabajador con la familia. Así que está, digamos, volviendo a su vida normal. Obviamente que que le va a costar reponerse porque es algo muy duro, no solo para ella, sino creo que para cualquier persona perder un embarazo, no solo con con lo que conllevó, que puso en riesgo su vida, sino después con todas las demás cosas que se generan a partir de eso, ¿no? Las ilusiones que uno tiene. Por suerte fue un susto, así que bueno, ella está contenta de que solamente fue eso, no pasó a mayores y está en cierto modo también agradecida con lo que le sucedió, como que uno empieza a ver las cosas de otra forma.

Luffi le preguntó si María Becerra volverá a involucrarse con la música o si en este tiempo lo importante serán los cuidados que debe tomar en su post operatorio. “Por lo que vi ahí en de su cuenta oficial, no la está manejando, sino su equipo de trabajo. Además yo creo que las redes son muy tóxicas… A mi me había llegado como una noticia de que, bueno, había fallecido. Se juega con ciertas cosas que no están buenas. Y además, como no había parte oficial, teníamos mucha familia que estaba muy preocupada mandándonos mensajes a nosotros”.

Esa preocupación de la que habla el hermano de María Becerra comenzó en la madrugada del miércoles 23 de abril, cuando se supo que la cantante había sido internada el día anterior por un complicado episodio de salud en la clínica Zabala de la ciudad de Buenos Aires. Afortunadamente para ella, cuando comenzó a sentir agudos dolores abdominales, su novio, el músico J Rei, la llevó sin dudar a la clínica, salvándole la vida.

Luego de horas de un profundo hermetismo, se conoció un comunicado a través de las redes sociales de la cantante donde se reveló que la artista, por segunda vez, había sufrido una hemorragia interna derivada de un embarazo ectópico. A causa de ello, debió someterse a una intervención de urgencia.

En la mañana del sábado 26 llegaron las buenas noticias. En su cuenta de Instagram, Becerra contó que estaba “volviendo a casa con el amor de mi vida”, junto al emoji de un corazón y una foto con su novio. Y agregó con respecto a él: “No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días”. El cierre del mensaje fue a puro optimismo: “ "¡Ahora solo queda seguir sanando y rodearnos de amor! Gracias mi Dios que me diste una segunda oportunidad de vida“. Este final hacía referencia a que en septiembre del año pasado debió ser intervenida por la misma causa.

Luego de unas horas, les dedicó unas palabras a quienes sostuvieron la esperanza y le enviaron buenas vibraciones y anunció que abandonaba las redes por un tiempo: “Gracias a todos/as por esos mensajes llenos de amor y empatía, voy a dejar toda comunicación a manos de mi equipo”.

Pero antes de hacerlo, tuvo tiempo para dejar en claro cuál sería su prioridad por estos tiempos: “Lo único que quiero hacer ahora es descansar, procesar, llorar todo lo que me queda por llorar, recuperar mi cuerpo, mi fuerza, abrazarme a Juli, sanar. Ver a mis sobrinas a los ojitos, abrazarlas, sentir el amor de mis seres queridos, ver las plantas, sentir el olor a la tierra mojada, tocar el agua, ver el sol”.

