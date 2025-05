 El vidente de los famosos le tiró las cartas a la China Suárez y Mauro Icardi y salió el peor pronóstico para la relación

El vidente de los famosos, Gerardo Luján Mazzini, le tiró las cartas a la China Suárez y Mauro Icardi y salió el peor pronóstico para la relación.

Si bien la actriz y el futbolista disfrutan de una mini luna de miel en Miami, Estados Unidos, el futuro que les espera no es bueno según las predicciones.

En esta ocasión, el vidente de los famosos recurrió a las cartas para conocer los detalles de la relación y no se encontró con buenas noticias.

“Etapa de transición, estancamiento, esperanza no realizada y desequilibrios emocionales. Final de una etapa. La lectura del tarot nos indica que el futuro de la relación no llega a buen puerto. No tienen futuro juntos”, sostuvo Gerardo Luján Mazzini, en diálogo con Aire de Santa Fe.

Esto generó gran preocupación entre los miles de fanáticos de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, quienes se expresaron a través de las redes sociales para desearles lo mejor.

Quién es el vidente de los famosos que habló de la China Suárez y Mauro Icardi

Se trata de uno de los videntes más reconocidos de la Argentina. Su madre fue quien le enseñó a leer las cartas españolas.

Según cuenta, la muerte de ella fue un quiebre para él y, en medio del dolor, descubrió que tenía un don para tirar las cartas.

En diálogo con TN, el oriundo de Lobos reconoció tiempo atrás: “Perdí gran parte de mis bienes y de a poco fui construyendo esta carrera que me llevó a tener una popularidad internacional”.

Y reveló sobre los trabajos que realiza: “Me suelen llamar de algunos programas también. Cuando alguien se sienta frente a mí no veo títulos ni fama, veo el alma. Y claro, siempre me piden discreción, porque lo que pasa en la consulta, queda ahí. La energía y los secretos se guardan como en una cajita que nadie puede abrir”.

Fuente: TN