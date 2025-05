El Gobierno confía en aprobar esta semana Ficha Limpia: la cercanía de las elecciones y qué implicaría para Cristina Kirchner

Luego de varias negociaciones y un trabajo en conjunto entre el Gobierno y los representantes del PRO que impulsaron originalmente la medida, el Senado se prepara para aprobar definitivamente Ficha Limpia, lo que le impediría a Cristina Kirchner presentarse en los próximos comicios para cargos nacionales.

El debate estaba previsto en principio para fines de abril pasado, pero se suspendió debido a la muerte del papa Francisco, que motivó la suspensión no solo de todas las actividades en el Congreso, sino también en Casa Rosada.

Luego de las ceremonias de despedida del Sumo Pontífice, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se encamina a llevar adelante la sesión el próximo miércoles para tratar la iniciativa.

En la cúpula libertaria están confiados de que tienen los votos necesarios para darle la sanción definitiva al proyecto que elaboró la diputada del PRO Silvia Lospennato y que luego modificó el ministro de Defensa, Luis Petri.

“Yo creo que va a haber sesión y que se va a aprobar. Me parece que están los votos. Cuando los senadores santacruceños confirmaron que ellos iban a votar a favor, me parece que ya no quedaron más dudas, ¿no?“, precisó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En diálogo con radio Mitre, el funcionario remarcó que, “salvo que alguno falle” de manera sorpresiva, en el recinto hay suficiente apoyo a la medida: “Yo creo que del lado nuestro, del lado de los senadores de la alianza del PRO y de algunos senadores provinciales, no hay duda de que están para apoyar la sanción”.

En este sentido, tal como precisó este medio, debido a la cercanía con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en La Libertad Avanza no se descartaba no dar quórum o introducir algún cambio en la norma para demorar la definición.

Es que la iniciativa original fue presentada por Lospennato, que actualmente encabeza la lista del PRO en territorio porteño, donde la Casa Rosada puso como candidato al vocero Manuel Adorni.

El oficialismo nacional no estaría del todo convencido en darle un triunfo de este tipo a una de las referentes del partido fundado por Mauricio Macri, a tan solo una semana de los comicios en los que la enfrentarán.

Por esa razón, si no dan quórum, la sesión debería pasarse para otra fecha, mientras que si incorporan algún cambio en el proyecto, tendrá que volver a la Cámara de Diputados para ser finalmente aprobado, lo que podría suceder recién después de las elecciones en CABA.

Sin embargo, de acuerdo con lo que precisaron fuentes parlamentarias a Infobae, “hasta el momento no hay cambios” en la convocatoria y la sesión del próximo miércoles seguiría firme.

Si finalmente se sanciona el proyecto, Cristina Kirchner no podría presentarse para una banca en el Congreso, ya que la normativa plantea excluir de la prohibición de ser candidatos a aquellos políticos condenados en segunda instancia durante un año electoral, que no es el caso de la ex presidenta.

En noviembre del 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, conocida como la causa “Vialidad”.

Este punto fue uno de los que sumó Petri al texto original de Lospennato, que solamente contemplaba a “aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, aun antes de que sea ejecutoriada, y siempre que la sentencia provenga de un tribunal de segunda instancia”, sin especificar nada respecto del momento en el que ocurría la sentencia.

De todas formas, la ex jefa de Estado no competiría en estos comicios, sino que se postularía para una banca en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, como parte de su pelea de liderazgo con el gobernador Axel Kicillof.

De hecho, ante esta situación, el bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para aplicar un régimen de Ficha Limpia similar para las candidaturas a cargos electivos provinciales, municipales y comunales, aunque todavía no avanzó.

