Se retoma este miércoles la paritaria docente en Santa Fe

Funcionarios de la provincia de Santa Fe y gremios docentes volverán a reunirse este miércoles para retomar las negociaciones salariales, en el marco de las paritarias que se iniciaron la semana anterior y pasaron a cuarto intermedio.

La reunión será clave porque el gobierno se comprometió a llevar una oferta salarial de alcance trimestral, que deberá incluir una compensación para quienes quedaron por debajo de la inflación. El tema genera discordancia entre las partes; los gremios solicitan que se corrija ese desfasaje de 4 puntos y medio – la inflación acumulada de enero a marzo fue del 9% en tanto que los incrementos concedidos fueron del 5%-, pero la Casa Gris asegura que sólo el 30% de los agentes públicos quedaron por debajo de la inflación, gracias a los pisos de aumentos garantizados para enero y febrero.

A la reunión del miércoles, la conducción de Amsafe llegó exigiendo que ese mismo día, el Ministerio de Educación anunciase una fecha para cobrar una suma que permitiese corregir el desajuste aludido. Pero ello no sucedió. Por eso, el titular del gremio, Rodrigo Alonso, se retiró del Ministerio de Trabajo con una crítica vehemente: "A este gobierno no le interesan los docentes", planteó.

Réplica

La respuesta a los dichos de Alonso se dio por boca del propio gobernador el pasado 1° de mayo, cuando consultado al respecto, calificó la expresión como "sumamente injusta". "Él (por Alonso) sabe muy bien el esfuerzo que hace el gobierno provincial por sostener los sueldos de los agentes públicos pero también por poder redistribuir los recursos que aportan todos los santafesinos a fin de sostener empleo y desarrollo. Nosotros no nos podemos focalizar sólo en un sector, y la realidad aunque no le guste a algunos sindicalistas, es que el sueldo de la mayoría de los empleados públicos creció por encima de la inflación, y eso es real y nadie me lo discute", sostuvo Maximiliano Pullaro.

El gobernador admitió que "las cosas no están bien, pero no están bien para los empleados públicos ni para el empleo privado… A todos nos faltan los recursos… Es un momento para que todos nos podamos ajustar y podamos invertir bien. Yo no puedo dejar de invertir en obra pública porque estaría perjudicando a gran parte de la provincia y a 40 mil santafesinos que viven de la obra pública a través de las licitaciones públicas. Uno no puede pensar en un solo sector", sostuvo.

"Yo entiendo que lo sindicalistas – continuó-, particularmente de Amsafé, estén muy molestos conmigo porque los chicos van a la escuela todos los días y porque se les terminó la herramienta extorsiva del paro. Porque eso es una realidad; en Santa Fe no hay más paros, se terminó. Después de 14 años, las clases empezaron el día que tenían que empezar … Y entiendo que Rodrigo Alonso esté enojado conmigo – ironizó- porque la herramienta extorsiva que (implicaba que) él se paraba delante de todos y nos decía a las autoridades electas por el pueblo cuántos paros íbamos a tener en marzo y cuánto en abril, se le terminó. Pero él no me puede venir a cambiar los números; las cosas no están bien pero ni para los docentes ni para la sociedad santafesina", concluyó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.