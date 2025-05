Oscar Parrilli denunció que Ficha Limpia busca proscribir a Cristina Kirchner: «Le tienen miedo»

El senador nacional Oscar Parrilli, de Unión por la Patria, cuestionó la propuesta del Gobierno nacional y del PRO en avanzar con Ficha Limpia, iniciativa que de ser aprobada bloquearía una posible candidatura de Cristina Kirchner. En este marco, el dirigente K denunció que intentan «proscribir» a la ex mandataria «porque le tienen miedo».

«La única obsesión que tienen es proscribir a Cristina Kirchner de las próximas elecciones legislativas y entonces recurren a un mecanismo antidemocrático, que ya fue usado en el pasado, que es proscribir al peronismo», criticó el senador, quien recordó varios intentos de ataque contra la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ).

En este sentido, Oscar Parrilli enumeró: «primero fue el intento de magnicidio, después el fallo antijurídico en la ‘Causa Vialidad’, y el nombramiento de Manuel García-Mansilla por decreto para que la Corte la proscriba definitivamente, y como todo eso no les salió ahora van con ficha limpia«, denunció el dirigente en diálogo con Radio Splendid.

Además, el senador recordó que a Juan Domingo Perón también lo proscribieron y que se está repitiendo la historia con Cristina Kirchner: «Se hacían elecciones y como ganaba el peronismo se anulaban, y eso lo hicieron los padres y los abuelos de quienes hoy gobiernan la Argentina», recordó.

Tapar la gestión.

Por otro lado, Oscar Parrilli denunció que desde el Gobierno nacional «intentan generar odio y difamación, no solo con los opositores sino hasta con sus propios aliados», y advirtió que «todo es una nube de humo para esconder el gran fracaso de su política económica. No les alcanzó con el blanqueo, no les alcanzó con el crédito del FMI, no les va a alcanzar con la promesa que les hizo el Tesoro de los Estados Unidos, y por eso están recurriendo a un blanqueo ilegal«, disparó.

«Claramente, están fracasando en su modelo económico y por eso intentan con estas agresiones y difamaciones distraer la atención. A este Gobierno solo le importa la rentabilidad y la bicicleta financiera«, señaló el senador neuquino en referencia a las últimas medidas económicas tomadas por la administración nacional.

