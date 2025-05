Habría preocupación por las cuentas de Mauro Icardi desde que está con la China Suárez: “Está gastando de más”

La China Suárez comenzó a mostrar en redes sociales su nueva vida al lado de Mauro Icardi. El futbolista se muestra complaciente, y desde el entorno comenzó una cierta preocupación por el gasto que está haciendo. Según dijeron, sale más de lo que entra a sus cuentas bancarias.

Tras la separación de Wanda Nara, compró la que era la casa de los sueños de la conductora. Al parecer, nunca le gustó, pero lo habría hecho para mostrarle que allí vive con su nueva novia.

A eso se le suma viajes privados y lo último el viaje a Miami por cuestiones laborales. Por supuesto, aprovecharon para hacer compras, y ver un departamento en una exclusiva torre residencial ubicada en la Avenida Collins al 18000, en una de las zonas más cool de Miami.

La noticia la dio Laura Ubfal y en LAM agregó que la intención de la pareja es irse a vivir allí en 2027, que la intención del futbolista sería conseguir club en Estados Unidos y, por otro lado, Suárez convencer a Benjamín Vicuña y Nico Cabré para llevarse también a sus hijos.

En medio de esto, Yanina Latorre agregó que necesita un club que le pague acorde a sus necesidades: “Este pibe, con la que está gastando…A mi Wanda me dijo que está gastando de más y que no le va a quedar tanta. No tiene más el efectivo de lo que facturó”.

“Compró mucho y todas esas propiedades se las dejó a Wanda. Toda esa plata no la tiene y no la va a recuperar”, sumó Latorre y Ubfal indicó: “De todas maneras, la intención de Rosenfeld, creo, no sé qué hará Payarola, es no dejarlos salir del país”.

Fuente: Perfil