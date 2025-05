Liam Payne dejó una fortuna como herencia pero la madre de su hijo no podrá tocar ni un peso: los motivos

Liam Payne, conocido por su participación en la famosa boy band One Direction, falleció el 24 de octubre de 2021 en un trágico accidente en Buenos Aires. El artista, de 31 años, se encontraba en la Argentina y había asistido al concierto de su ex compañero Niall Horan en el Movistar Arena. Según los reportes policiales, Payne murió tras sufrir una caída desde el balcón de un hotel ubicado en el barrio de Palermo. Con su gran talento y éxito, Payne logró una fortuna considerable y esta semana trascendió que pasará con sus bienes.

Payne saltó a la fama en 2010 junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan. Desde entonces, One Direction se convirtió en un fenómeno global, lo que les permitió generar enormes ingresos hasta que la banda decidió tomar una pausa en 2015. A partir de ese momento, Liam se enfocó en su carrera como solista. Carismático y con miles de seguidores en todo el mundo, Payne logró hacer una gran fortuna. Los medios británicos The Sun y MailOnline confirmaron que Payne dejó una herencia de 28,5 millones de libras esterlinas, que se redujo a 24,2 millones tras saldar sus deudas y gastos.

Sin embargo, repartir esa fortuna tiene algunas complicaciones. Por su juventud, Payne no redactó un testamento, por lo que la justicia británica será la encargada de determinar cómo se distribuirá su fortuna. Según las leyes de sucesión del Reino Unido, los bienes de una persona fallecida sin testamento se reparten entre sus herederos legales. Por esta situación su hijo Bear, de ocho años, sería el principal beneficiario.

Al ser Bear, un menor y hasta que se defina legalmente el destino del patrimonio, el tribunal otorgó la administración de los bienes a Cheryl, madre del niño, y al abogado especializado en la industria musical, Richard Bray. En estos casos la fortuna suele ser depositada en un fideicomiso hasta que el menor alcance la mayoría de edad. En sus perfiles de redes sociales, Cheryl había expresado su dolor por la pérdida del ex integrante de One Direction y su preocupación por el futuro de su hijo. “Liam no solo era una estrella del pop, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo”, escribió.

Kate Cassidy, pareja de Payne en el momento de su muerte, no tiene derecho a heredar parte del patrimonio, ya que no estaban legalmente casados ni existían acuerdos escritos en su favor. Algunos expertos en derecho sugirieron que podría presentar una demanda para solicitar una “provisión financiera razonable”, ya que el cantante se encargaba de cubrir sus gastos mensuales. Pero según informó Page Six, la joven influencer no tiene intención de realizar ningún reclamo.

Fuente: Infobae