La política no acompaña los nuevos tiempos

Argentina expone una economía sin futuro, a pesar de las potencialidades con las que incluso sorprende a diario. El país hace años que transcurre sobre flotadores su estancamiento. Lo único que crece son la pobreza y la desigualdad. No tiene inversiones generalizadas, las que llegan no son dadoras de mano de obra. Solo abunda el carry trade. Carece de producción. Y no hay voluntad de cambiar este presente anodino, iterativo en gritos e insultos, generando inclusión.

Los jóvenes de hoy no tienen futuro. Así de simple. Así de impactante. Así de real. Aunque estos se abracen cual tabla de salvación al presidente Milei en nombre de la esperanza, lo increíble es que esa esperanza en los jóvenes, mayoritariamente varones, se asocie a la destrucción del otro.

La recurrencia a la política financiera, no derrama: solo desequilibra y puede generar inducción a la timba hasta llegar a la temible ludopatía. Hay que salvarse ahora. La esperanza es corta. El horizonte personal de los jóvenes –increíble- también lo es.

Resulta ilógico que los padres visualicen más horizontes concretos y a largo plazo que sus hijos en esta Argentina siglo XXI.

El Gobierno –más casta que nunca- operó en el Senado para impedir que el proyecto de ficha limpia se convierta en ley.

Esta periodista debiera usar el potencial para “salvar su ropa”; sin embargo, fue a las fuentes y consultó a distintos senadores radicales y del PRO, los cuales unánimemente no dudaron en señalar al Gobierno como el autor intelectual del fracaso.

La oposición, en el recinto -tan sorprendida como el oficialismo-, mostró la hilacha con su festejo y la oquedad, la insustancial levedad de su existencia.

La corrupción debe exterminarse, para todos y en todo.

¿Qué espera la oposición, que ahora en Diputados comparte un chat por el tema criptogate, para sobrevolar su chatura e intentar un proyecto alternativo?

El ex presidente Macri se puso al hombro la campaña a legisladora porteña de la diputada nacional Lospenatto, mientras Bullrich lo cacheteó con su renuncia al PRO estampando su firma en La Libertad Avanza, una firma domesticadora. Pregunto: ¿esa energía del ex presidente no podría estar dirigida a conformar una derecha republicana -el presidente Milei no la representa-, tan necesaria para el país? ¿Por qué insiste en amucharse con quien señala como corrupto?

Entiende esta cronista que no alcanza ni lo justifica con decir “es para desterrar al kirchnerismo”. Eso solo no es un proyecto de país. En todo caso, es un deseo que no rescata a los pobres de su pobreza, que no genera puentes hacia el mundo laboral, que no levanta las persianas de las fábricas, que no sana ni educa, porque con ese solo propósito, no hay nosotros. Donde hay odio, no hay nosotros. En democracia, es el voto el que equilibra y el que, en todo caso, destierra.

Lo expuesto hasta aquí acrecienta la ruptura del vínculo entra la sociedad y la política, pero no todo es responsabilidad de la política. Hay temas que, si la sociedad los visibilizara, la política los tomaría.

En momentos en que se elige al sucesor de Francisco, vale recordar la definición que dejó sobre la política: “El modo más alto de caridad, de amor, es la política. En la medida que la política está en función del bien común, abraza a todos”.

Ni la sociedad ni la política quieren ver ciertas cosas. Por ejemplo, “la pandemia de las adicciones”. Así lo define el padre Fabián Belay, a cargo de la Pastoral Social de Drogadependencia del Arzobispado de Rosario, quien hace mucho tiempo batalla sobre sus efectos.

El padre Fabián, como todos lo conocemos, le dice a Infobae: “La política ignora este tema con el silencio cómplice de la sociedad. Las personas que llegan buscando ayuda, según las estadísticas que disponemos, lo hacen después de 10 años de consumo, como mínimo”.

También asegura que “los pibes comienzan en la droga a los 9 años, eso destruye el cerebro”. “Ya estamos conviviendo con la tercera generación de adictos”, lamenta.

No levanta la voz cuando advierte que “se viene una legión de discapacitados y cada vez tenemos menos Estado”.

Agrega Belay: “La democracia está acechada, el desafío es ir por lo educativo. ¡El daño que produjeron los dos años de escuelas cerradas por pandemia es inconmensurable! Hay que formar familia en los barrios vulnerables, donde además la escuela debe ser distinta. Hoy, el 50% de los pibes no están en las aulas, y solo el 13% termina su ciclo en tiempo y forma”.

Belay cree que es imprescindible la prevención y, a quienes ya están en tratamiento, procurarles acompañamiento y luego formación profesional.

La charla con este medio finalizó con el recuerdo especial del sacerdote hacia un hombre de 54 años que llegó a su institución y, luego de un tratamiento, le dijo: “La última vez que recuerdo mi imagen en un espejo, tenía 11 años, hoy no me reconozco”.

El padre Belay no se quedó en las palabras. Así lo demuestran los hechos. Creó y coordina la comunidad “Padre Misericordioso”, que consta de tres centros de internación y uno ambulatorio. Cuenta, además, con Centros de Vida, nueve espacios para niñez, seis para jóvenes mayores de 17, cuatro escuelas de fútbol y un EEMPA con aulas multigrado en cinco puntos distintos (hubo 48 graduados en 2024).

Su labor se centra en siete de las zonas más necesitadas de la ciudad: Tablada, Las Flores, Tío Rolo, Ludueña, La Granada, La Lata y Puente Negro.

Tienen 110 plazas de internación, más 30 espacios de tratamiento ambulatorio.

Su principal razón de ser es la atención a adictos y familias en situación de calle.

En el año 2023 fue designado por el papa Francisco como obispo auxiliar de Rosario.

Luego de varias charlas con Francisco, y en común acuerdo con él, decidió no aceptar tal designación episcopal y seguir adelante con esta tarea.

