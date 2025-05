¿El fin de la brecha?: por qué el dólar oficial y el MEP valen casi lo mismo tras el fin del cepo

El precio del dólar está fluctuando entre las bandas establecidas por el Gobierno desde que se eliminó el cepo a los individuos, pero en el cierre de la semana se observó un hecho que antes no era frecuente: la cotización del billete oficial que se compra en bancos y casas de cambio, prácticamente, tiene el mismo valor que el MEP (Bolsa).

En concreto, el promedio del precio que vendieron todos los principales bancos al dólar minorista fue de $1.148 el viernes, una cifra que coincide con el valor que ofrecieron distintas app de Bolsa y billeteras virtuales en el expendio a ahorristas del MEP, que es un dólar legal que se obtiene de la compra y venta de títulos argentinos nominados tanto en pesos como en moneda estadounidense.

Mientras tanto, el blue, que la semana anterior se había ubicado de forma extraordinaria por debajo las referencias legales, volvió a moverse unos $25 por encima de esos valores, para cerrar a $1.175 para la venta. Alrededor de 2,2% más que el monto que figura en las pizarras bancarias.

En resumidas cuentas, el dólar oficial subió unos 20 pesos en la última jornada de la semana, mientras que el MEP se mantuvo estable, hecho que generó una convergencia en los precios "oficiales".

El dólar oficial coincide con el valor del MEP: qué hay detrás de la fluctuación del tipo de cambio

Este suceso es considerado por los economistas consultados por iProfesional como algo "normal" que puede suceder dentro del nuevo esquema cambiario.

Cabe aclarar que desde el 14 de abril pasado, el Gobierno liberó las restricciones cambiarias para la operación con divisas de individuos en el mercado. Por ende, se eliminó el cepo y se pueden comprar libremente dólares en bancos, siempre y cuando se tengan ingresos declarados ante las autoridades (ARCA) y una cuenta bancaria en moneda estadounidense.

De esta manera, el tipo de cambio comenzó a flotar en bandas establecidas de entre $1.000 y $1.400, que se va ajustando 1% mensual. Mientras se mantenga dentro de ese rango, la entidad monetaria no intervendrá en regular dicho mercado.

La duda que se despierta en el mercado es que el ritmo de inflación mensual se encuentra en un nivel más alto que el ajuste de las bandas de flotación, hecho que alerta sobre el atraso cambiario y los planes del Gobierno de utilizar al billete verde como ancla, debido a que busca ganar competitividad por la baja de impuestos y mayor eficiencia de la economía.

Es decir, según el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central en base a una encuesta entre 40 economistas, la inflación de abril se ubicó en torno al 3,2% mensual. A ello se le suma que en marzo había sido, según el INDEC, de 3,7%.

El punto positivo es que se aguarda una tendencia a la baja, ya que para el corriente mayo se aguarda un índice de precios al consumidor (IPC) de 2,6%, cifra que igual supera con creces al ajuste de la banda de flotación.

Por qué convergen precios de dólar oficial y MEP

La tranquilidad cambiaria es clave como causa en la convergencia actual entre los precios del billete oficial minorista y el valor del MEP, en torno a los $1.148.

De hecho, en las operaciones realizadas este viernes en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex, se pactó para fin de mayo un valor de dólar mayorista de $1.149. Lo que implicaría un alza de 1,2% respecto al precio actual, que es de $1.135.

Y para diciembre se está convalidando un valor de $1.283, unos 180 pesos menos de lo que se negociaba hace un mes, antes de la eliminación de las restricciones cambiarias para los individuos.

"En esta igualdad entre el precio del dólar oficial y el MEP diría que hay una coincidencia, no hay razón técnica. El oficial es muy volátil y no tiene puentes de contacto con el MEP, es casualidad", sentencia Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

En este sentido, Fernando Baer, economista de la consultora Quantum, acota que "cuando hay oferta neta de divisas y no hay expectativa de devaluación, los arbitrajes de precio se dan rápido, y vemos las compresiones de los valores", que hacen que se equiparen los valores.

Por su parte, Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, agrega: "Eso tiene mucho que ver con el tema de que para las personas físicas no hay más cepo, ya no existe el límite máximo de poder comprar 200 dólares y que si se quería más cantidad había que ir al MEP. Ahora ya eso no existe, y como las personas físicas pueden interactuar en cualquiera de los dos mercados, si hubiera una brecha muy grande pueden elegir dónde comprar".

Incluso, completa que si el MEP tuviese un valor más alto, una persona física iría a comprar al oficial e, incluso, salir a venderlos al MEP para aprovechar esa diferencia y hacerse un extra de pesos.

"Esa situación lleva a que hoy no haya casi brecha entre uno y otro mercado legal", concluye Tiscornia a iProfesional.

Y Florencia Fiorentín, economista jefa de Epyca Consultores, suma: "Esta convergencia de precio ocurre porque disminuyó mucho el mercado del MEP por la salida del cepo, y la demanda en general, por los pocos pesos que hay en la economía".

Finalmente, Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires), indica sobre la convergencia entre el MEP y el oficial.

"En los últimos días, contribuyó mucho el arbitraje que hacen los operadores entre cotizaciones, lo que hace que la brecha se reduzca aún más todavía. Y es más relevante ahora porque estamos operando con un mercado más normal (con menos cepos) y porque la percepción de riesgo bajó drásticamente, haciendo que el arbitraje sea más predecible y basado en diferencias más chicas", resume Salinas a iProfesional.-

*Para www.iprofesional.com