Por primera vez en diez años el informe de gestión del Fiscal Regional no será en Santa Fe

Aunque todavía falta mucho, el Fiscal Regional N° 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Nessier, sabe que este año no hará el tradicional informe de gestión en la ciudad de Santa Fe, como se viene realizando desde 2015, tras el primer año de vigencia del nuevo sistema de justicia penal santafesino, el 10 de febrero de 2014.

Esta vez será después de la feria judicial de invierno, probablemente entre julio y agosto, y la sede elegida se encuentra en la ciudad de Esperanza, donde funciona la Unidad Fiscal del departamento Las Colonias.

¿El motivo? Responder a un criterio de cercanía con la realidad de los habitantes de ciudades y pueblos del interior provincial, cuyas características, en muchos casos difieren notablemente de las problemáticas delictivas de la capital provincial e incluso son disímiles entre cada zona

Mapa judicial

“La Fiscalía Regional N° 1 comprende territorialmente siete departamentos de la provincia. La sede está en Santa Fe, con unidades fiscales en los restantes seis departamentos”, introduce el fiscal Nessier, cuya política de trabajo implica visitar cada una de las fiscalías al menos dos veces por año.

Además de La Capital, con la ciudad de Santa Fe como eje, pero con un área metropolitana que se lleva el grueso de la labor de los fiscales, la Regional N° 1 alcanza a los departamentos San Martín, San Jerónimo, Las Colonias, San Justo, Garay y San Javier.

“En todos los departamentos existe un local con una unidad fiscal en marcha y con un fiscal -titular o subrogante-, salvo el departamento San Martín donde son dos los fiscales designados y un tribunal propio”.

Contacto con la realidad

En ese contexto de territorialidad, Nessier señala que “la Fiscal General María Cecilia Vranicich diseña el plan de persecución penal para toda la provincia. Pero es claro que somos los fiscales regionales quienes debemos, conjuntamente con los fiscales de cada lugar, trasladar esa política de persecución penal general a las particularidades de cada zona”.

“En nuestro caso, siete departamentos con una extensión territorial muy amplia y con particularidades sociales y delictivas específicas en cada uno”, abunda el titular de la Regional N° 1.

“Por eso es que la forma de tomar contacto con esas realidades es realizar periódicas visitas del Fiscal Regional, sin perjuicio de que funcionarios de la Regional vayan para cualquier cuestión puntual que se dé en las fiscalías”, apunta el Dr. Nessier.

En la misma tónica, el jefe de los fiscales santafesinos resalta que “tratamos de que sean al menos dos por año de manera ordinaria”.

El viaje “no sólo implica la visita y un relevamiento de la situación de la unidad fiscal, sino también un encuentro con las fuerzas policiales -provinciales y federales-; autoridades municipales -intendentes, concejales-; y hasta legisladores provinciales que provienen del departamento, que normalmente son los senadores y a veces algún diputado que la zona”.

-Hace poco estuvieron en Coronda y Gálvez. ¿Con qué problemática se encontraron?

-El último lugar en que estuvimos fue el departamento San Jerónimo, en las dos principales ciudades que son Gálvez y Coronda, esta última donde está la unidad fiscal. Son dos ciudades con características sociales, productivas y económicas muy diferentes, pero cada una con sus preocupaciones.

Lo que se hace es un testeo de cuáles son, desde la perspectiva de las autoridades locales, las problemáticas más acuciantes, que a veces no son hechos particularmente graves, pero sí tienen que ver con conductas delictivas tal vez menores, pero que en comunidades más pequeñas resultan preocupantes.

-¿Por ejemplo cuáles?

-Problemas vinculados con delitos contra la propiedad. No ha habido prácticamente hechos de homicidio, si bien existen algunas situaciones de violencia altamente lesiva a través de riñas o peleas, no ha habido grandes hechos en ese sentido.

Y se dan cuestiones de índole rural, no solo abigeato, sino otro tipo de problemáticas rurales, como el hurto campestre, que tiene una regulación específica en el Código.

Además, la incursión de bandas o pequeños grupos que cometen hechos delictivos, particularmente robos, tanto en negocios como en viviendas particulares,urbanas como rurales, provenientes de otras provincias o de otros lugares de nuestra provincia.

-¿También estuvieron en otros departamentos?

Los departamentos San Justo, San Martín, San Javier y Garay también fueron visitados. La idea era completar la vuelta antes de la finalización de este semestre. Quedaría solamente Las Colonias, donde este año nos hemos comprometido a que el informe de gestión que realice la Fiscalía Regional va a ser llevado a cabo en Esperanza.

El año pasado el primer informe de gestión fue en la ciudad de Santa Fe (en la Estación Belgrano) y ahí asumimos el compromiso de que los futuros informes se vayan realizando en los distintos departamentos de nuestra jurisdicción.

-¿Para cuándo está previsto?

A diferencia de la Fiscal General, que realiza su informe de gestión en la Legislatura, alternando entre Senado y Diputados y dentro del primer mes de la apertura de las sesiones ordinarias, el nuestro tiene un periodo más amplio para hacerlo.

El año pasado se demoró bastante porque se terminó haciendo el 17 de octubre. Pero la idea este año es anticiparlo y probablemente antes de agosto o más tardar en agosto va a ser el informe de gestión.

