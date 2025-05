Pampita habló sobre los rumores de romance con Enzo Fernández: “No tengo nada que ocultar”

Pampita habló de la versión de un supuesto affaire con Enzo Fernández. Días atrás trascendió el rumor de que la modelo y el futbolista se habrían encontrado en Londres cuando ambos estaban solteros.

“Caro, se te vinculó con Enzo Fernández, que cuando estaba soltera y él estaba soltero, vos tuviste un encuentro”, le dijo el cronista de Viviana en vivo (eltrece). A lo que la modelo respondió: “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos”.

Respecto a si se siguen en redes sociales, afirmó y explicó: “Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”.

“Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”, arriesgó.

En este sentido, dio detalles de su estadía: “Viajé a por trabajo Londres con una agencia de turismo en un viaje que era París, Londres y Edimburgo. Fui con una amiga, Estefi (Novillo). Y Martín (Pepa) me vino a visitar un fin de semana”. “Y si todo esto se generó porque hice una foto ahí, también tengo la foto con Martín al lado como prueba”, sostuvo.

A modo de cierre, remarcó que no le gustan que inventen cuestiones sobre su vida privada porque siempre se generan dudas... “No me hace gracia obviamente porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. (...) Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida. Y nunca vi en mi vida ningún jugador de fútbol. Jamás“, sentenció.

Cómo surgió el rumor de affaire entre Pampita y Enzo Fernández

El miércoles a la tarde al aire de Gossip (Net TV), una de las panelistas sorprendió con el rumor de affaire entre Pampita y Enzo Fernández.

“Vamos a primero decir que los dos estaban solteros y separados, ella en varias entrevistas dijo que estaba conociendo gente, él dejó a su pareja porque dijo que quería vivir. Habrían estado encontrándose afuera”, introdujo la periodista, dando contexto a la historia entre la modelo y el futbolista.

Acto seguido, sumó: “Estos encuentros fueron en Londres, él juega en el Chelsea. Pampita fue en noviembre, yo me puse a investigar... Subió sube una foto del día que él jugó, el 7 de noviembre, pero la compartió el 10”.

Fuente: TN