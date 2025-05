A

La vida de Aníbal Lotocki llega a la pantalla: así será la serie basada en su historia y denuncias

El periodista Juan Etchegoyen contó en su programa que se estaría trabajando de manera intensa en la serie biográfica de Aníbal Lotocki, el médico que se encuentra detenido en Ezeiza debido a su imputación en la causa que investiga la muerte del empresario Cristián Zarate.

“Hay varias plataformas interesadas en esta historia y están disputándose los derechos a través de negociaciones pero el contenido a mostrar está claro me cuentan”, señaló el comunicador. “La idea es hacer una serie documental mostrando la vida de Lotocki como cirujano pero también de sus inicios, su vida y mucho detalle que nadie sabe”, explicó.

“Una fuente muy cercana a Aníbal Lotocki me dio estos datos que vas a saber vos ahora mediante este programa”, expresó. “Me dicen que ‘nunca la idea es atacar a la otra parte, no es por ahí, al menos no queremos eso’, me dice esta persona sobre las personas que lo han denunciado a Lotocki”, contó.



Además, reveló que “la idea de esta serie documental es mostrar el lado B de Lotocki que nunca se mostró”, y agregó que “Majo Favaron, la esposa de Aníbal, está en tratativas para hacer la serie porque además le va a servir económicamente ya que viven al día”.

“La serie mostrará a Aníbal hombre, cirujano, novio, estudiante, hijo, padre, esposo y amigo, además de contar la historia de amor con Majo. Y obviamente hablará de los casos emblemáticos de las pacientes que ha tenido”, sumó Etchegoyen.

“Va a generar polémica porque se trata de Lotocki y además se mostrarán, me contaron, los daños colaterales de todo lo que ha vivido”, sostuvo. “Me dijeron ‘queremos hacer algo diferente, sin víctimas ni victimarios’ y en eso están planificando todo. El contenido de la serie documental será este que te cuento, lo que falta definir es la plataforma que lo hará pero pronto habrá novedades”, finalizó el periodista.



Aníbal Lotocki continúa detenido por el delito de lesiones graves a varios de sus pacientes a raíz de intervenciones estéticas que les provocaron daños severos e irreversibles en la salud. A más de un año de su detención, Juan Etchegoyen reveló que saldrá una serie biográfica del cirujano, aunque aún está en tratativas.

Fuente: caras.perfil.com