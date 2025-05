Consumo: tibia recuperación con productos más baratos y más promociones; ¿podrá sostenerse?

Tras el fuerte ajuste del gobierno de Javier Milei, el consumo comienza a ensayar una leve recuperación en el primer trimestre de 2025, aunque no alcanza los niveles previos a la asunción de la administración libertaria, según NielsenIQ. Los salarios privados registrados, por su parte, también se recuperaron, pero aún no llegan al nivel de 2023. Estos datos muestran "un escenario de reacomodamiento, no de rebote pleno", enfatizaron desde la empresa.

"El consumidor argentino está saliendo de una crisis larga, con un perfil mucho más racional y selectivo", destacó Javier González, director comercial de NielsenIQ Argentina.

"Aunque aparecen señales de recuperación, todavía predomina una lógica de cuidado extremo del gasto", destaca González. En esa línea, los consumidores achican el tamaño de las compras, eligen marcas más baratas y buscan promociones.

Reacomodamiento del consumo: productos más baratos y promociones

Más del 70% de las categorías redujo el tamaño promedio de compras y las marcas de bajo precio ganaron participación en el mercado. Incluso, el volumen vendido bajo promoción aumentó un 110% interanual durante el primer trimestre de 2025 y ya representa el 39% de la canasta total. En ese sentido, el número de artículos en promoción se multiplicó por 2,5 respecto al año anterior. En contraste, el volumen sin promoción cayó un 2%.

El “sinceramiento” de precios del último año también impactó de lleno en el consumo: los precios promedio en supermercados crecieron más del 300% en 2024, lo cual forzó una reconfiguración total de los productos adquiridos.

En el primer trimestre del año, la canasta consumo masivo presentó una caída de 1,6%, según NielsenIQ, aunque hacia dentro de la canasta se destacaron la recuperación de las categorías Cuidado Personal y Limpieza.

Las grandes cadenas de supermercados comienzan a mostrar signos positivos de consumo gracias al uso de promociones. Aunque los autoservicios independientes continúan en declive, ya que perdieron competitividad en precios y ya cerraron más de 1.700 tiendas desde 2019, principalmente en el Gran Buenos Aires.

Los almacenes recuperaron un 3% de ventas, mientras que las farmacias y perfumerías lo hicieron un 12%, siendo las categorías con mejor desempeño en el arranque del año. "Los canales tradicionales ganan terreno con un surtido más chico, enfocado en precios bajos y formatos accesibles, sobre todo en limpieza y cosmética", resaltaron.

Consumo: el reacomodamiento es parcial y desigual

Luego de la fuerte recesión, el "reacomodamiento" del consumo se da de la mano de los niveles socioeconómicos más altos, que se vuelcan a la adquisición de bienes suntuosos como inmuebles, automóviles y turismo exterior. Mientras que los bajos continúan aún rezagados, con hasta el 32% de su gasto concentrado en alimentos y bebidas frente al 14% en los altos.

Esta lógica se da en medio de una tenue recuperación de los salarios privados, que en febrero y marzo se estancó. Así y todo, los haberes aún no recuperan el nivel de poder adquisitivo de 2023 y pierden hasta 35% desde 2017, año de mejor salario real.

Consumo: las claves para 2025

Tras el colapso de 2024, el consumo comienza a recomponerse a la par de los salarios, pero con fuertes asimetrías entre los diferentes niveles socioeconómicos. La recuperación parece estar segmentada por nivel de ingreso y canal comercial.

"Se frena la caída en 2025, con recuperación de categorías de valor, marcas premium y tamaños más grandes. El canal supermercados impulsa la tendencia de la mano de promociones", resaltaron.

Además, la evolución de los ingresos reales será clave en el segundo semestre. Si la mejora se sostiene, algunas categorías de valor podrían volver a crecer. Pero si los ingresos se estancan, el riesgo es que esta reactivación incipiente sea apenas un tenue reacomodamiento.

